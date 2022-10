Ex-Höchstädter bilanziert: "Im Kreis Dillingen fand eine irre Entwicklung statt"

Franz Kimmerle hält über unser E-Paper Kontakt in die Heimat. Er übergibt eine Spende an die Kartei der Not – und hat viel über die Region zu erzählen.

Franz Kimmerle ist ein treuer Leser unserer Zeitung. Und das, obwohl der Höchstädter seit fast 50 Jahren im nordrhein-westfälischen Kaarst bei Düsseldorf lebt. "Aber es gibt ja das E-Paper, das lese ich jeden Tag", sagt Kimmerle. Auf diese Weise hält der heute 77-Jährige Kontakt in seine Heimatstadt. In der Donau-Zeitung hat der Unternehmer im Ruhestand, der einst in Nordrhein-Westfalen eine Vertretung für die Firma Grünbeck Wasseraufbereitung aufgebaut hat, von der Spende des Finninger Altbürgermeisters Josef Häusler an die Kartei der Not gelesen. "Da dachte ich mir, dass ich das Leserhilfswerk der Heimatzeitung ebenfalls unterstützen will", sagt Kimmerle, der wie sein Cousin Rudolf Kimmerle seit Jahrzehnten Hut trägt. Jetzt hat Franz Kimmerle eine Spende in Höhe von 250 Euro an die Kartei der Not an DZ/WZ-Redaktionsleiter Berthold Veh überreicht, der sich herzlich bei dem Höchstädter für die Unterstützung des Leserhilfswerks bedankte.

"Der fünfte Mitarbeiter der Firma Grünbeck"

1973 hatte sich Franz Kimmerle nach Nordrhein-Westfalen aufgemacht, um dort eine Vertretung für Grünbeck aufzubauen. "Alles nördlich des Mains war für uns eine weiße, unbekannte Landschaft", sagt der Höchstädter, der einst den Beruf des Landmaschinenmechanikers gelernt hatte. "Später war ich dann der fünfte Mitarbeiter der Firma Grünbeck", sagt Kimmerle. Es sei einer der wesentlichen Wendepunkte in seinem Leben gewesen, dass er den Unternehmer und einstigen Bundestagsabgeordneten Josef Grünbeck kennengelernt habe. "Die Firma Grünbeck hat jetzt mehr als 1000 Mitarbeiter in Höchstädt, das ist beeindruckend, vor allem, wenn du selbst diese Entwicklung mitmachen durftest", sagt Franz Kimmerle.

"Die Stadt Dillingen hat sich fantastisch entwickelt"

Durch den Umstand, dass er in den 1970er-Jahren weggezogen ist, hat Kimmerle einen anderen Blick auf die Region. Der Landkreis Dillingen habe in den vergangenen Jahrzehnten einen großen Sprung nach vorne gemacht. "Die Stadt Dillingen hat sich fantastisch entwickelt, Lauingen hat ein bedeutendes Schlepperwerk, Gundelfingen mit Gartner und anderen Unternehmen ebenfalls tolle Firmen." In den Dörfern sei nahezu jedes Haus gerichtet, früher sei da meist alles "Grau in Grau" gewesen, sagt der frühere Firmenchef, dessen eigenes Unternehmen nach den Anfängen mehr als 30 Mitarbeitende hatte. Franz Kimmerle ist überzeugt: "Im Landkreis Dillingen hat eine irre Entwicklung stattgefunden."

