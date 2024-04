Höchstädt

18:11 Uhr

Kann Paul Winter Höchstädter Ehrenbürger bleiben?

Bürgermeister Alfred Reiser (rechts) überreichte dem Komponisten Paul Winter am 7. April 1960 im alten Rathaus in Höchstädt die Ehrenbürgerurkunde. Jetzt trüben Schatten aus der Nazi-Zeit das Lebenswerk des Musikers.

Plus Die dunkle Nazi-Vergangenheit holt den Neuburger Komponisten ein. Er war die rechte Hand eines Kriegsverbrechers. Für Höchstädt hat er 1954 ein Festspiel geschaffen.

Von Berthold Veh

Es war ein feierlicher Festakt an jenem 7. April 1960 im Höchstädter Stadtrat. Der Komponist Paul Winter erhielt damals im alten Rathaus die Ehrenbürgerwürde der Stadt. Viele Zuhörer verfolgten den Festakt. "Der Sitzungssaal prangte in herrlichem Blumenschmuck und verlieh dem Festakt ein würdevolles Gepräge", war vor fast sechseinhalb Jahrzehnten in unserer Zeitung zu lesen. Der damalige Bürgermeister Alfred Reiser betonte, dass die Ehrenbürgerschaft die höchste Auszeichnung darstelle, die eine Kommune zu vergeben habe. Paul Winter (1894 bis 1970), dessen Vater Hans Winter ein Höchstädter war, erhielt die Auszeichnung aus einem einzigen Grund: Er hatte 1954 das Heimatfestspiel "Rendezvous bei Höchstädt 1704" komponiert und es der Stadt zum Geschenk gemacht. Man sei sich darüber im Klaren gewesen, dass Höchstädt dieses Geschenk "nicht ohne eine gebührende Dankabstattung annehmen könne", berichtete unsere Zeitung damals. Doch jetzt trüben die Schatten seiner Nazi-Vergangenheit Paul Winters Lebenswerk.

Denn der gebürtige Neuburger war in der Zeit des Nationalsozialismus nicht nur ein Mitläufer. Der Musiker stand im Oberkommando der Wehrmacht (OKW) an der Seite des Generalfeldmarschalls Wilhelm Keitel, der als einer der Hauptkriegsverbrecher bei den Nürnberger Prozessen zum Tod durch den Strang verurteilt wurde. Wie unsere Zeitung in diesen Tagen berichtete, wurde Winter, der nicht NSDAP-Mitglied war, von Keitel in den Beurteilungen als „Nationalsozialist im Denken und Handeln“ bezeichnet. Alle verbrecherischen Wehrmachtsbefehle sollen laut einer Dokumentation des promovierten Historikers Manfred Veit, von 2002 bis 2021 Heimatpfleger im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, über Winters Schreibtisch gegangen sein. Der gebürtige Neuburger war in dieser Zeit Büroleiter und Chef der Wehrmacht-Zentralabteilung (WZ).

