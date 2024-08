Katze quert Straße: 10.000 Euro Schaden bei Unfall in Höchstädt

Zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall ist es am Dienstag in Höchstädt gekommen. Gegen 12.10 Uhr war der 27-jährige Fahrer eines Müllfahrzeugs in der Vogteistraße unterwegs. Laut seiner Aussage querte eine Katze unvermittelt die Fahrbahn. Beim darauffolgenden Ausweichmanöver streifte er einen ordnungsgemäß geparkten Audi. Es entstand ein Gesamtunfallschaden von rund 10.000 Euro. (AZ)

Katze Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Höchstädt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis