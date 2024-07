Mächtig was los war in diesen Tagen auf dem Reitplatz am Molberg. Bei überraschend gutem Wetter wurde der Nachwuchs der Höchstädter Reiterwelt von zahlreichen Besuchern auf der Reise durch den Märchenwald begleitet und mit viel Applaus belohnt. Ein besonderer Dank ging an die Sponsoren und an Bürgermeister Stephan Karg für seinen Besuch.

Ein tolles Team unter der Leitung von Emy Gufler Foto: RC Höchstädt