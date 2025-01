Kita in Höchstädt: Zwischen Bällebad und Puppenecke

Die hellen Fenster, die runde Gestaltung und die neue Verkehrsführung fallen sofort ins Auge. Den Wendekreisel gibt es nicht mehr, dafür mehr Parkplätze. Das ebenerdige Gebäude mit den blauen Fenstern direkt neben der evangelischen Anna-Kirche in Höchstädt hat einen imposanten Anbau bekommen. Und der ist nicht nur ein Hingucker geworden, sondern hat aus dem bisherigen Kindergarten Adolph Kolping eine große Kindertagesstätte gemacht. Am Tag der offenen Tür am vergangenen Wochenende haben sich viele interessierte Eltern, aber auch ehemalige Kinder, die Kita genau angeschaut und alle seien begeistert gewesen, wie Tanja Weißenburger erzählt. „Das Interesse war groß, wir haben den Tag direkt mit Anmeldungen für das neue Kita-Jahr verbunden“, erzählt die Leiterin und ergänzt: „Es ist einfach schön geworden, wir fühlen uns hier alle wohl. Und jetzt ist wirklich alles fertig.“

Simone Fritzmeier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Höchstädt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Adolph Kolping Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis