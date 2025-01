Kolping Höchstädt spendet aus den Theater-Erlösen

Die Theateraufführungen der Kolpingsfamilie Höchstädt im Pfarrheim St. Josef haben 1728 Zuschauer und Zuschauerinnen genossen. Aus den Eintrittsgeldern konnten jetzt 1500 Euro an die Kindergärten Don Bosco und Adolph Kolping sowie 100 Euro an den städtischen Kindergarten Deisenhofen und jeweils 100 Euro an den Obst- und Wichtelkindergarten gespendet werden.

Pfarrer Marko erhält Spende für den Aufbau einer Kolpingfamilie in Sisak

300 Euro gingen an den „Verein Freunde für Bildung in Nigeria“, den Pfarrer Donatus Uzoagwa ins Leben gerufen hat. 500 Euro wurden an den „Verein Little Flower Provinz“ gespendet, der von Pater Namplampara Xaviour betreut wird. Weitere 500 Euro erhielt Pfarrer Marko Cvitkusic für eine Gründung einer Kolpingfamlie in Sisak. 1000 Euro wurden an den „Verein Glühwürmchen“ gespendet für Ida Wendler.

Beim Beladen des Lkw in Gersthofen mit Weihnachtspaketen für die Ukraine: (von links) Herbert Schöner, Thorsten Schröder, Jakob Kehrle, Gaby Schöner, Uwe Fiebrich, Heinz Schaaf, und Karlheinz Hitzler. Foto: Kolping

Bei der Aktion Weihnachtspakete für die Ukraine lieferte die Höchstädter Kolpingsfamilie insgesamt 40 Pakete nach Gersthofen. Dort wurde der Weihnachtstruck der Johanniter mit den Paketen der Kolping-Diözese Augsburg beladen. Insgesamt gingen 500 Pakete in die Ukraine. (AZ)