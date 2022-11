Laute Saububen, beeindruckende Alphörner und hüpfende Saiten

Das Volksmusikkonzert zugunsten der Kartei der Not bringt den Boden des Höchstädter Rittersaals zum Beben und das Publikum ins Schwärmen.

Der Rittersaal im Schloss Höchstädt ist am Samstagabend voll besetzt. Denn nach zwei Jahren Corona-Zwangspause findet endlich wieder das Volksmusikkonzert zugunsten der Kartei der Not statt. Auch der Organisator Georg Barfuß freut sich "gar narrisch" über das große Publikum. Ebenso wie über die zahlreichen Musikerinnen und Musiker, die ohne Gage an diesem Abend auftreten. So sei es möglich, "Menschen zu helfen, denen es nicht so gut geht wie uns", betont Barfuß.

Höchstädter Volksmusikkonzert ist keine stille Veranstaltung

Mit den Worten "Aller Anfang ist schwer, es sei denn, man hat die Häckl-Buam", begrüßt Barfuß die erste Musikergruppe auf der Bühne. Passend zu ihrem nachfolgenden Auftritt warnen die drei Männer das Publikum, dass dies "keine stille Veranstaltung" wird. Und so schunkelt und klatscht Jung bis Alt, als die zwei Akkordeons und vor allem die "Teufelsgeige" den Boden zum Beben bringen. Passend zu der Erklärung ihres Namens, den die drei Musiker als Saububen übersetzen, da Häckl ein männliches Schwein bezeichnet, bringen sie gleich zu Beginn der Veranstaltung ausgelassene Stimmung in den Rittersaal.

Die Häckl-Buam, mit anderen Worten die lauten Saububen, brachten Stimmung in den Rittersaal. Foto: Anna Lena Mayr

Die lauten Saububen werden abgelöst von drei jungen Frauen und ihrer Leiterin und sorgen für etwas Entspannung. Mit einer Altflöte, einer Zither und einem Hackbrett geht es "im gleichen Sinne weiter, nur ruhiger" kündigt die Leiterin der Donauwörther Stubenmusik an, die die drei Frauen mit der Gitarre begleitet.

Für Entspannung sorgte die Donauwörther Stubenmusik. Foto: Anna Lena Mayr

Barfuß sei es nämlich wichtig gewesen ein "Kaleidoskop unterschiedlicher Volksmusik" für diesen Abend zu erstellen, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Außerdem betont er, wie sehr es ihn freue, dass sich auch die Jugend musikalisch beteiligt.

Eine wunderschöne heimelige Musik zugunsten der Kartei der Not

Nach ihrem Auftritt bedankt sich Barfuß für die "wunderschöne, heimelige Musik" und scherzt, er habe schon Angst bekommen, das Christkind würde gleich kommen, wenn es hier so weitergeht.

Der Siebenbürgen Männerchor sangen mit viel Herzblut. Foto: Anna Lena Mayr

Ganz im Sinne des Kaleidoskop-Prinzips wird die instrumentale Musik dann abgelöst von Singstimmen. Der Leiter des Siebenbürger Männerchors beschreibt ihren Auftritt passend, als er dem Publikum mit lauter Stimme verkündet, sie seien "nicht viele an der Zahl, aber singen mit viel Herzblut", worauf neun Bass- und Tenorstimmen den Saal füllen. Ein besonderes Lied hätten sie extra für diesen Abend vorbereitet, das sie als Gruß von Baden-Württemberg an Bayern richten, und singen voll Inbrunst "Es muss ein Sonntag gwesen sein".

Schöne Tracht und riesige Alphörner im Höchstädter Rittersaal

Die nächste Gruppe stellt Barfuß als "original Allgäuer" vor, die die ganze Bühne einnehmen, obwohl sie nur zu dritt dort stehen. Denn die Alphornbläser beeindrucken das Publikum in schöner Tracht und mit ihren riesigen Alphörnern, die genauso laut klingen, wie sie aussehen.

Mit schöner Tracht und riesigen Instrumenten beeindruckten die Alphornbläser. Foto: Anna Lena Mayr

Danach treten die Soita Hupfer mit zwei Hackbrettern, einem Kontrabass, einer Gitarre und fröhlicher, flotter Musik auf. Während sich der nächste Chor für den letzten Auftritt auf der Bühne aufstellt, fragt Barfuß das Publikum: "Finden Sie nicht auch, dass Musik eine der Höchstleistungen des Homo sapiens ist?" Und wahrscheinlich hätte ihm an diesem Abend jeder Gast zugestimmt.

Der Edelweiß-Chor stimmte mehrere Lieder an. Foto: Anna Lena Mayr

Die Leiterin des Edelweiß-Chors stimmt mit den fünf Sängerinnen und fünf Sängern mehrere Lieder an, ganz unter ihrem Motto: Ob aufm Berg oder im Tal – wir singen überall. "Und wer Syrgenstein kennt, weiß, dass wir das sehr wörtlich nehmen – Fahrrad- fahren macht da keinen Spaß!"

Höchstädter Publikum stimmt in Lieder mit ein

Auch das Publikum darf seine musikalische Seite zeigen, als zum Schluss gemeinsam zwei Lieder gesungen werden. Barfuß verabschiedet das Publikum und gibt allen eine wichtige Botschaft mit auf den Weg. Er spricht den Krieg in der Ukraine an und betont, dass wir es in Deutschland zu schätzen wissen sollten, in Sicherheit leben zu können.

Für einen stilvollen Abschied wird auch noch der Heimweg der Gäste durch den Schlosshof von den Alphornbläsern musikalisch begleitet.