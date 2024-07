Lückenschluss Höchstädt: „Der schnellste Weg zur Verkehrsentlastung“

Zack. Sieben Scherenschnitte später ist das blau-weiße Absperrband durchtrennt. Ein historischer Moment, der in wenigen Sekunden am Freitagvormittag bei strahlendem Sonnenschein in Höchstädt vollzogen wird. Ab sofort rollt der Verkehr auf der Anton-Wagner-Straße, die Straße ist offiziell freigegeben. Und dadurch erfährt die kleine Donaustadt, die seit Jahrzehnten im Verkehr beinahe erstickt, endlich eine spürbare Entlastung. Die Verlegung der Staatsstraße zwischen dem Kreisverkehr am Schipfelring und der Kohlplatte ist nach rund eineinhalb Jahren fertig – 739 Meter Straße, die für die Menschen in Höchstädt und der Region eine große Bedeutung haben werden. Besonders für Georg Winter. Der frühere CSU-Landtagsabgeordnete kommt mit dem Rad zur Eröffnung. Eigentlich wolle er nichts sagen, nur diesen einen Satz: „Der Lückenschluss ist der schnellste Weg zur Entlastung.“

