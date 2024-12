Magische Erlebnisse beim Höchstädter Weihnachtsmarkt

Diese Nachricht, die in den letzten Tagen bekannt wurde, wollte wahrlich niemand hören. Die kleine Ida aus Mörslingen ist wieder krank. Der Krebs ist zurückgekehrt. Dabei galt das tapfere Mädchen vor genau einem Jahr, pünktlich zu Weihnachten, als krebsfrei. Monatelang hat Ida gemeinsam mit ihren Eltern Elisabeth und Ralph Wendler um sein Leben gekämpft. Viele Tiefschläge musste das Mädchen durchstehen, war lange Zeit nicht zu Hause in Mörslingen. Doch Ende 2023 die erlösende Nachricht: Sie hat es geschafft. Gemeinsam mit ihren Eltern und der kleinen Schwester Lotta tobte sie fröhlich unter dem Weihnachtsbaum. 2024 sollte es nur noch weiter bergauf gehen, so der Wunsch aller – denn das Schicksal von Ida hat die Menschen im Landkreis Dillingen und weiter darüber hinaus berührt. Es fanden unzählige Spendenaktionen, darunter eine große DKMS-Aktion in der Nordschwabenhalle, statt. Nun die traurige Nachricht mitten in der Adventszeit: Der Krebs ist wieder zurückgekommen. Die heute vierjährige Ida muss den Kampf erneut aufnehmen.

Statt Pfand, eine Spende für die Mörslinger Familie

Ihr Schicksal bewegt die Menschen, darunter auch Fabian Weiß, Vorsitzender der Höchstädter Wirtschaftsvereinigung. Er organisiert am kommenden Wochenende auch den traditionellen Weihnachtsmarkt in der Donaustadt und will für das Mädchen in Mörslingen sammeln. Die Aktion lautet: „Dein Pfand für Ida“. Weiß erklärt: „Jede Spende zählt! Lassen Sie uns gemeinsam ein Zeichen der Nächstenliebe setzen.“ Der Christkindlesmarkt in Höchstädt findet von Freitag, 6., bis Sonntag, 8. Dezember, auf dem Parkplatz beim Don-Bosco-Kindergarten hinter der Kirche und herum statt. Besucher und Besucherinnen können mit ihrem Gläserpfand bei der Rückgabe einen wertvollen Beitrag leisten. Der Erlös kommt der kleinen Ida zugute. „Ihr Schicksal hat mich tief bewegt. Als Vater von zwei Kindern hat mich das besonders berührt. Ich wollte etwas tun, das Solidarität zeigt und gleichzeitig unkompliziert ist – so entstand die Idee“, erklärt Weiß.

Die Initiative ruft die Marktbesucher dazu auf, ihr Gläserpfand bei der Rückgabe nicht einzulösen, sondern für Ida zu spenden. An den entsprechenden Ständen auf dem Weihnachtsmarkt gibt es gut sichtbare Sammeldosen, in denen die Spenden gesammelt werden. Der gesamte Erlös wird an Idas Familie weitergeleitet, um sie in dieser schweren Zeit zu unterstützen. „Ein kleiner Verzicht kann oft einen großen Unterschied machen“, betont Weiß. Der Höchstädter Weihnachtsmarkt sei der ideale Ort, um Gemeinschaftssinn zu zeigen und etwas Licht in diese schwierige Situation zu bringen.

Höchstädter Stadträte lesen Geschichten vor

Die feierliche Eröffnung des Christkindlmarktes findet am Freitag, 6. Dezember, um 18 Uhr statt. Begrüßt werden die Besucher durch Vorsitzenden Weiß, Stadtpfarrer Daniel Ertl, den Landtagsabgeordneten Manuel Knoll sowie Bürgermeister Stephan Karg. Für die musikalische Umrahmung sorgt der Kinderchor. Ein besonderer Höhepunkt ist der Auftritt des „Singing Santa Claus“. Am Samstag um 17 Uhr wird die Lichterkirche zu einem magischen Erlebnis, die Feuerwehr Höchstädt verkauft Christbäume auf dem Marktplatz und die Lutzinger Musikanten und die Gruppe Donauklang sorgen mit ihren Auftritten für traditionelle Klänge. Ein weiterer kultureller Höhepunkt erwartet die Besucher am Sonntag: In der Spitalkirche findet ein Akkordeonkonzert statt, das mit stimmungsvollen und virtuosen Klängen bezaubert. Für die kleinen Besucher gibt es auch ein Erlebnis: Die Stadträte laden zu einer Vorleseaktion in der Bücherei ein.

Öffnungszeiten: Der Höchstädter Markt hat am Freitag von 16 bis 22 Uhr, am Samstag von 16 bis 22 Uhr und am Sonntag von 15 bis 20 Uhr geöffnet.