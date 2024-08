Mehrere Polizeikontrollen in Höchstädt

Die Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth führte am Freitag mit Unterstützung der Polizeiinspektion Dillingen in Höchstädt im Rahmen der aktuellen Schwerpunktkontrollen zur Reduzierung der Unfallzahlen Verkehrskontrollen durch. Gegen 6.40 Uhr kontrollierten die Beamten in der Donauwörther Straße einen 35-jährigen Autofahrer. Der Mann war mit über einem Promille alkoholisiert.

Nicht angeschnallt Auto gefahren

Gegen 8.20 Uhr hielten die Einsatzkräfte ebenfalls in der Donauwörter Straße einen 35-jährigen Autofahrer an. Hier ergab ein Alkoholtest einen Wert von über 0,5 Promille. In beiden Fällen untersagten die Beamten den Betroffenen die Weiterfahrt und erstatteten gegen sie Anzeigen wegen Zuwiderhandlungen gegen das Straßenverkehrsgesetz.

Neben Gurtverstößen und weiteren Ordnungswidrigkeiten fiel auch auf, dass mehrere Fahrzeugführer ihren Führerschein nicht mitführten. Hier verhängten die Beamten Verwarnungsgelder. (AZ)