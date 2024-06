Mutmaßlicher Exhibitionist in Höchstädt gefasst

Der 24-Jährige könnte bereits am Montag eine 18-Jährige in Höchstädt belästigt haben. Nun meldet die Polizei einen Fahndungserfolg.

Ein Mann hatte am Montag in Höchstädt eine 18-Jährige sexuell belästigt. Die 18-Jährige saß in der Deisenhofer Straße auf einem Parkplatz in ihrem Auto. Der Unbekannte, so heißt es später im Polizeibericht "trat an den Wagen heran und manipulierte vor der jungen Frau an seinem entblößten Glied". Danach sei er ihr auf den Parkplatz eines Wohnheims gefolgt. Als die 18-jährige zu anderen Personen flüchtete, ließ der Unbekannte von ihr ab und sei in Richtung Bahnhof geflüchtet. Die 18-Jährige beschrieb den Beamten gegenüber den Unbekannten als etwa 170 - 175 cm großen Mann mit dunkelbraunen Haaren. Er trug einen Vollbart und war mit einer schwarz-weißen Bomberjacke und hellblauer Jeanshose bekleidet. Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen sexueller Belästigung aufgenommen. Am Mittwochnachmittag konnte die Polizei dann einen mutmaßlichen Täter festnehmen.

Hat der Mann in Höchstädt noch zwei Jugendliche belästigt?

Gegen 17 Uhr ging über den Notruf eine ähnliche Meldung ein: Im Höchstädter Stadtpark sei ein Mann, der "an seinem Glied manipuliert". Als die Polizei eintraf, ergriff er mit dem Fahrrad die Flucht. Der tatverdächtige 24-Jährige konnte von den Einsatzkräften in der Lutzinger Straße gestellt werden. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest. Bereits gegen 15.15 Uhr hatte der Mann am Höchstädter Bahnhof mutmaßlich zwei Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren auf gleiche Weise belästigt. Den bisherigen Ermittlungen zufolge ist der Mann auch für die sexuelle Belästigung der 18-Jährigen vom Montag verantwortlich. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt gegen den 24-Jährigen nun wegen sexueller Belästigung und exhibitionistischen Handlungen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch