Nach 20 Jahren gibt es wieder einen SSV-Spielplatz

Nach knapp 20 Jahren darf sich der Nachwuchs der SSV Höchstädt nun endlich wieder über einen Kinderspielplatz auf dem Vereinsgelände freuen. Dieser wurde am letzten Samstag im Juli im Zuge des Sommerfests der Abteilung Tennis offiziell eingeweiht. Schon seit geraumer Zeit hatten die Hauptverantwortlichen der Tennissparte geplant, Spiel- und Klettergeräte auf ihrem Schotterrasen vor der Terrasse zu errichten. Doch die Organisation erwies sich zu Beginn als schwierig, sodass mehrere Monate vergingen und viele Gespräche sowie Sitzungen nötig waren, bis das Vorhaben konkrete Gestalt annahm.

Weniger Probleme bereitete aufgrund von Spendengeldern glücklicherweise die Finanzierung. Die gesamte Abteilung Tennis bedankt sich herzlich für die großzügige bei der Stadt und städtischen Unternehmen, heißt es in der Pressemitteilung. Ohne die Zuschüsse hätte das Projekt niemals in dieser Form verwirklicht werden können. Mitte April dieses Jahres war es schließlich so weit und Vereinsmitglieder installierten mit tatkräftiger Hilfe durch Landschaftsbauer Misret Musaj und seine Mitarbeiter Klettergerüst, Schaukelpferd und Nestschaukel.

Segen gibt es von beiden Höchstädter Geistlichen

Einer feierlichen Eröffnung stand nichts mehr im Wege. Abteilungsleiter Oliver Maneth lobte das Engagement sämtlicher beteiligter Personen und freute sich über die Menge an anwesenden Kindern, die sogleich munter die Spielgeräte ausprobierten. Auch die Höchstädter Pfarrer Daniel Ertl und Wolfram Schrimpf drückten ihre Begeisterung aus und gaben gute Wünsche für unbeschwerte und verletzungsfreie Begegnungen auf der Spielstätte mit, die in einer Segnung mündeten.

Zufrieden äußerten sich ebenfalls erster Vorsitzender der SSV Jakob Kerle und Bürgermeister Stephan Karg. Als weitere Ehrengäste waren zudem der ehemalige Bürgermeister Gerrit Maneth und die beiden Stadträte Thomas Häußler und Eva Graf-Friedel anwesend. Im Anschluss an den festlichen Akt genossen die Gäste die ausgelassene Stimmung auf dem Sommerfest der Abteilung Tennis. (AZ)