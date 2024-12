Nach Stadtratsbeschluss: Höchstädter Seniorenbeirat tritt zurück

10:9 lautete das Abstimmungsergebnis vor zwei Wochen. In einer emotionalen Kampfabstimmung hat der Höchstädter Stadtrat beschlossen, dass die Stadt nicht der Seniorengemeinschaft Dillingen-Lauingen beitritt. Damit hatte – zumindest von den meisten Zuhörern und Zuhörerinnen an diesem Abend –niemand gerechnet. Vor allem nicht die Mitglieder des Höchstädters Seniorenbeirates, die zahlreich erschienen waren. Sie haben sich den Beitritt in die Gemeinschaft gewünscht. Enttäuscht, aber auch teils fassungslos, haben sie nach der Sitzung das Rathaus verlassen.

