Neuer Verein setzt sich für die Belange der Senioren in Höchstädt ein

In Höchstädt gibt es einen neuen Verein – und der widmet sich den Belangen von Seniorinnen und Senioren. Das „Höchstädter Forum – Senioren aktiv“ hat sich erst vor Kurzem gegründet und will sich zukünftig in Höchstädt und den Stadtteilen für die Interessen der älteren Bevölkerung einsetzen. Den Verantwortlichen geht es um ergänzende Angebote zu den bereits bestehenden sowie darum, die Interessen der älteren Generation sichtbar zu machen. So erklären es die frisch gewählte Vorsitzende Isabella Schwägerl und ihr Stellvertreter Siegbert Pollithy. So wolle man beispielsweise die Barrierefreiheit noch mehr in das Zentrum der Aufmerksamkeit rücken, sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich.

Dabei stehe der Verein in keiner Konkurrenz zur bestehenden Seniorengemeinschaft Dillingen-Lauingen. Er biete auch keinerlei Alltagshilfen für Senioren an und verstehe sich als ein ergänzendes Angebot, erläutern Schwägerl und Pollithy weiter. So soll es etwa vom Verein organisierte Angebote im Bereich Bildung, interkulturelle und überkonfessionelle Begegnungen geben. Ebenso liege den Vereinsmitgliedern die Schaffung seniorengerechter Wohnformen am Herzen, berichtet Schwägerl.

Bald präsentiert sich der Verein erstmals auch öffentlich

Den Vereinsmitgliedern sei klar, so Schwägerl und Pollithy, dass Bedürfnisse alter Menschen bei politisch-gesellschaftlichen Entscheidungen häufig hintanstehen müssen, obwohl die Über-65-Jährigen mittlerweile über 22 Prozent der Gesellschaft in Deutschland ausmachten.

In der Gründungsversammlung wurde laut Mitteilung der beiden Vorsitzenden die Satzung des Vereins einstimmig beschlossen und der erste Vorstand wie folgt gewählt: Vorsitzende Isabella Schwägerl, stellvertretender Vorsitzender Siegbert Pollithy, Schriftführerin Angelika Spring, Kassiererin Rita Maneth, Beisitzer: Eva Graf-Friedel, Rainer Friedel, Reinhard Kunzmann, Anneliese Schütz, Anton Schwägerl, Kassenprüfer: Michael Kimmerle, Barbara Ziegler.

Darüber hinaus könne dem Verein jeder beitreten, egal ob Senior oder Seniorin oder jünger, und es gibt keinen Mitgliedsbeitrag. Der Verein finanziere sich ausschließlich über Spenden. Neue Mitglieder seien willkommen, egal ob aktiv, nur passiv oder fördernd. Alle Interessierten können sich an Isabella Schwägerl (Tel.09074/2033) oder Siegbert Pollithy (09074/2853) wenden.

Der Verein wird sich auf dem Höchstädter Herbstmarkt am Sonntag, 14. September, erstmals öffentlich präsentieren. Hier werde dann Gelegenheit bestehen, mit den Mitgliedern ins Gespräch zu kommen, Anregungen zu machen oder dem Verein beizutreten.