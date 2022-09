Neun "Wiesenwichtel" toben im neuen Höchstädter Naturkindergarten

Die Stadt Höchstädt hat bereits einen zweiten Naturkindergarten eröffnet - am Molberg. Welche Werte die Naturpädagogik vermitteln will.

Die Wiese im zweiten Höchstädter Naturkindergarten am Molberg, der am Freitag eröffnet wird, ist bereits aufwendig gestaltet: mit einem Sandkasten, einem gemütlichen Sitzkreis aus Baumstämmen und Kissen, einem Schlammloch und Erdhügel sowie mit vielen neu gepflanzten Bäumen. Doch das sei noch längst nicht alles, denn der jetzt eröffnete Naturkindergarten sei noch stetig in Entwicklung, berichtet der Kreisgeschäftsführer des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) Stephan Härpfer, dessen Organisation die Einrichtung betreibt. "So wie die Bäume wachsen werden, soll auch alles andere wachsen", sagt auch Höchstädts Bürgermeister Gerrit Maneth. So seien weitere Projekte für die Buben und Mädchen geplant, etwa ein Tipi mit einer Feuerstelle. Auch Hühner sollen den Kindern bald schon Gesellschaft leisten. Denn im Naturkindergarten sollen Buben und Mädchen nicht nur Berührpunkte mit der Umwelt haben, sondern auch mit deren Lebewesen, erläutert Maneth mit Bezug auf den Reiterhof nebenan.

Container bieten Schutz vor Regen und Schatten an heißen Tagen

Zwei umgebaute Container befinden sich auf dem Grundstück und bieten den Kindern Schutz vor Regen oder Schatten an heißen Tagen. Mit der Bezeichnung "First-Class-Naturkindergarten" berichtet der Rathauschef stolz von fließend Wasser, einer Stromverbindung und einer Toilette in den Räumen der Container. Auch der Familie Kimmerle dankt er für einen weiteren Innenraum. Diese wurden liebevoll eingerichtet mit Schulgegenständen wie Tische, Stühle und Regale und bieten den Kindern auch Beschäftigung, falls es regnet.

Laut Franziska Kraus steht die Naturpädagogik vor allem für drei Werte: freie Bewegung, Entdeckungsfreude und Gestaltungslust. "Und das ist für die Kinder hier jeden Tag umsetzbar", erklärt Kraus begeistert. Währenddessen spielen die Buben und Mädchen schon mit dem neuen kleinen Bagger und kurze Zeit später ist der halbe Sandkasten umgegraben. "Wenn ich wieder jung wäre, würde ich gerne hierherkommen", sagt Maneth. Ein Naturkindergarten sei aber kein Ersatz für die Regelkindergärten, sondern ein gutes zusätzliches Angebot.

Nachhaltigkeit in der Natur lernen

Vorteilhaft in einem Naturkindergarten findet Kraus, dass es ihr hier möglich sei, die Kinder - bisher sind neun angemeldet - in ihrer Entwicklung relativ frei zu begleiten. Auch die Wertevermittlung laufe hier anders ab, denn Werte wie Nachhaltigkeit könnten die Kinder hier in der Natur aus erster Hand lernen. Damit würden sie hoffentlich verstehen, wie man respektvoll mit der Natur umgeht, aber auch mit seinen Mitmenschen. "Wenn wir beispielsweise im Wald spazieren gehen, muss einer dem anderen helfen", erklärt Kraus. Doch auch auf ein weiteres Thema legt sie wert: "In unserer heutigen Leistungsgesellschaft ist jeder fokussiert auf höher, schneller, weiter", stellt sie fest. Entgegen diesem Leistungsdruck würden die Kinder hier zurück zum Ursprünglichen gebracht - in die Natur und den richtigen Umgang mit ihr.

