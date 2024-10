Neunjähriger stürzt in Höchstädt von seinem Rad

Bei einem Fahrradsturz zog sich ein Neunjähriger am Sonntagnachmittag in Höchstädt leichte Verletzungen zu. Gegen 14.30 Uhr war der Bub auf dem Radweg der Dillinger Straße in Richtung Tennisplatz unterwegs. Kurz nach der Unterführung stürzte er allein beteiligt von seinem Fahrrad. Er erlitt leichte Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. An seinem Fahrrad entstand geringer Unfallschaden. (AZ)

Höchstädt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verletzung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis