Pinsel aus dem Höchstädter Tierheim sucht ein neues Zuhause

Das Höchstädter Tierheim sucht nach einer Familie für den elfjährigen Rüden namens Pinsel. Warum ihn noch niemand adoptiert? Sabine Pollock vom Tierschutzverein sieht es so: „Auch wenn sein Fell glänzt, wenn die Sonne darauf scheint, gilt hellbraun als eine langweilige Farbe und scheinbar macht dies Pinsel nicht bemerkenswert genug, um gesehen zu werden.“

Doch Pinsel sei alles andere als farblos. „Er ist zwar einer der älteren Bewohner im Hundehaus, aber Pinsel ist noch sehr aktiv“, sagt Pollock. Mit seinen elf Jahren habe Pinsel sein Leben bisher immer mit sehr vielen Artgenossen teilen müssen, weswegen er immer versuche, sich bemerkbar zu machen, wenn er Menschen sieht, die er zum Kuscheln auffordern kann. „Der Rüde fällt auf den ersten Blick nicht wirklich auf, aber wenn man Pinsel kennenlernt, dann entdeckt man, wie viel Lebensfreude und Spaß in diesem kleinen Kerl steckt.“ Er liebt es laut Pollock, Ball zu spielen, planscht gerne im Pool und verteilt mit großer Inbrunst Küsschen. Wer könnte zu Pinsel passen? Laut Tierschutzverein braucht der Hund nicht unbedingt eine Familie, in der schon andere Hunde leben. Und Katzen sollten in keinem Fall zu seiner neuen Familie gehören. Pinsel verfüge über unendlich viel Charme und suche nun Menschen, die ihm seine Chance auf ein gutes Hundeleben schenken wollen.

Bilder und Profile der Tierheim-Hunde finden sich im Netz

Wer Pinsel kennenlernen möchte, kann sich im Tierheim melden und einen Termin vereinbaren. Telefonisch erreichbar sind die Mitarbeiterinnen des Tierheims täglich von 14 bis 17 Uhr unter 09074/3146 oder per E-Mail (tierheim@tierheim-hoechstaedt.de).

Alle Tiere sind mit Bildern und Profil ebenfalls unter www.tierheim-hoechstaedt.de oder bei Facebook zu sehen. (AZ)