Sanierungsendspurt an der Höchstädter Schule

Das Ziel ist nicht nur in Sicht, es ist terminiert. Zumindest, wenn es nach allen Beteiligten und Verantwortlichen geht. Die Generalsanierung der Grund- und Mittelschule in Höchstädt ist in den finalen Zügen. Bei der Bauausschusssitzung am Montagabend haben sich Bürgermeister Stephan Karg und die Mitglieder vor Ort davon überzeugt. Aber, so Karg: „Es ist eine Riesenbaustelle –immer noch. Und es ist nicht optimal, dass der Trockenbau nun während der Schulphase weitergeht. Aber die Handwerker sind nicht gekommen, daran können auch wir nichts ändern.“

Simone Fritzmeier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis