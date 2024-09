Aus dem Krieg in die Küche: Ukrainerin eröffnet Restaurant und bangt um ihren Sohn 

Es ist noch früh am Morgen, aber es duftet bereits herrlich lecker in der kleinen Küche. Zwei Frauen brutzeln gerade Fleisch an, große Töpfe stehen auf dem Herd und köcheln vor sich hin. Eine Mischung aus Knoblauch, Paprika und Zwiebel liegt in der Luft. In knapp einer Stunde öffnet das Restaurant in Höchstädt, bis dahin ist das Borschtsch fertig und hat genau die richtige Konsistenz – und natürlich den typischen Geschmack, wie Oksana Dekhtiar betont. Die Frau mit den langen blonden Haaren strahlt über das ganze Gesicht, schüttelt beinahe etwas unglaubwürdig den Kopf und sagt: „Ja, das ist mein Laden. Das war immer ein Traum von mir.“

Simone Fritzmeier