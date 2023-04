Höchstädt

vor 16 Min.

So steht es ums Wasserschutzgebiet und die neue B16 in Höchstädt

Plus Nördlich von Höchstädt will die Stadt einen neuen Trinkwasserbrunnen nutzen. Wegen des Verfahrens ruhen die Planungen der B16 Nord.

Von Christina Brummer Artikel anhören Shape

Hier, irgendwo im Nirgendwo zwischen Höchstädt und Lutzingen ist der Brunnen schon zu sehen. Eine verrostete Metallplatte markiert die Stelle, an der die Stadt Höchstädt bald ihr Trinkwasser gewinnen will. Drumherum liegen Felder, eine Biogasanlage und künftig auch ein Wasserschutzgebiet. Um dessen Ausweisung gab es im Vorfeld viel Streit. Bis zum heutigen Mittwoch liegen die Planungsunterlagen noch in den Gemeinden aus. Wie steht es um das Verfahren und damit auch um die weitere Planung um die B16 Nord?

Entlang der B16 tut sich was. An vielen Stellen soll die Bundesstraße dreispurig werden. Immer wieder regt sich dabei auch Widerstand, so etwa im Raum Günzburg und Neuburg. Auch im Kreis Dillingen ist das wohl umstrittenste B16-Projekt der Bau der Höchstädter Nordumfahrung. Im Dezember vergangenen Jahres hatte sich eine Delegation aus Mörslingen und Deisenhofen vor dem Dillinger Landratsamt versammelt und lautstark von Landrat Markus Müller gefordert, er möge das Verfahren stoppen, bei dem es darum geht, ein neues Wasserschutzgebiet auszuweisen. Kritiker werfen der Stadt vor, sie würde das Gebiet genau dort haben wollen, damit die geplante Trassenführung verwirklicht werden kann. Doch stoppen kann Müller das Verfahren gar nicht. Das Landratsamt werde eine Entscheidung treffen, sagte er den Protestierenden. Wem dies nicht gefalle, könne immer noch dagegen klagen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen