SSV Höchstädt: „Besondere Plätze brauchen einen besonderen Namen“

Über die Sportanlage der SSV Höchstädt in der Pfalz-Neuburg-Straße wurde in der Vergangenheit oft berichtet. Vor allem über die Veränderungen in den letzten Jahren. Der Gebäudekomplex im Süden der Stadt machte als größte ehrenamtliche Baustelle Bayerns Schlagzeilen. Über einen Zeitraum von 15 Jahren wurde mithilfe von über 60.000 ehrenamtlichen Stunden ein hochmodernes Vereinszentrum geschaffen, von dem noch viele Generationen profitieren werden.

Andreas Albert Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis