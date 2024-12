Stadtrat Höchstädt: Neue Gebühren und neue Gesichter

An der Sachlage hat sich nichts geändert. Alle Zahlen und Berechnungen sind gleich geblieben und auch der Beschlussvorschlag der Verwaltung, den Bürgermeister Stephan Karg unterstützt, wurde nicht verändert. Und trotzdem: Bei dieser Sitzung am Montagabend entscheidet sich der Höchstädter Stadtrat ruckzuck, es gibt keine Diskussion. Binnen fünf Minuten fällt eine Entscheidung. Vor vier Wochen – bei der Sitzung zuvor – hatte es keine Entscheidung gegeben, auch nicht nach mehr als einer Stunde hitziger Debatten. Was an diesem denkwürdigen Abend emotional diskutiert wurde, ist an diesem Montag reine Formsache. Das Thema Friedhofsgebühren ist durch, im zweiten Anlauf. Karg kommentiert lächelnd: „Danke.“

