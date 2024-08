Technikerschule Höchstädt erhält Auszeichnung an der OTH Regensburg

Wasser, die Kohle der Zukunft. Das wusste schon Jules Verne im Roman „Die geheimnisvolle Insel“. Rund 150 Jahre später beschäftigt sich die Technikerschule Höchstädt im Wettbewerb H2@school, veranstaltet von der Landesagentur für Energie und Klimaschutz, mit der Herstellung und Nutzung von Wasserstoff. Landtagsabgeordneter Tobias Gotthardt, Staatssekretär im Bayerischen Wirtschaftsministerium, gratulierte bei der Preisverleihung an der Ostbayerischen Technischen Hochschule in Regensburg zur fachlich exzellenten Leistung. Die Schülerinnen und Schüler führten zunächst Berechnungen zum Wasserstoffbedarf und der damit verbundenen PV-Stromerzeugung im Landkreis durch. Zudem simulierte die Klasse mithilfe eines Elektrolyseurs die Trennung von Wasserstoff und Sauerstoff unter Anleitung von Johannes Tucher. Dokumentiert wurden beispielsweise auch die Einbußen von Windenergieanlagen aufgrund von Verwirbelungen, aber auch die Verschattung von PV-Anlagen. Zur Förderung der gesellschaftlichen Akzeptanz von Windenergieanlagen entwickelten die Schülerinnen und Schüler einen Instagram-Post zur Entkräftung von Vorurteilen. Dadurch erreichten die jungen Hoffnungsträger unter 25 Teilnehmern einen hervorragenden zweiten Platz. Ausgezeichnet wurden sie mit einer Urkunde und einem stattlichen Preisgeld. Schulleiter Gerhard Weiß und Koordinator Thomas Mayr freuten sich über den großartigen Erfolg und stellten die herausragende und zukunftsweisende Bedeutung der Technikerschule im Bereich Umweltschutz/Nachhaltige Energien heraus. Lehrkraft Michael Briegel ergatterte ein Autogramm von Professor Michael Sterner, ausgewiesener Experte auf dem Feld der regenerativen Energien, auf seinem Fachbuch. Schließlich bekamen die Teilnehmer einen Einblick in den Methanisierungs-Reaktor der Hochschule zur nachhaltigen Erzeugung von Methan mithilfe von Einzellern. Außerdem wurde in einem Forschungslabor ein Wasserstoffmotor in einem geschlossenen System zur Vermeidung von Stickoxiden vorgestellt. Text:

