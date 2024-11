Unbekannte brechen in Einfamilienhaus in Höchstädt ein

Mindestens zwei bislang unbekannte Täter haben sich am Samstag im Zeitraum von 10 Uhr bis 11.30 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Sonnenstraße in Höchstädt verschafft. Die Täter entwendeten mehrere Gegenstände. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch geklärt. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Das berichtet die Polizei in einer Pressemeldung.

Die Polizei Dillingen ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Dillingen unter der Telefonnummer 09071/56-0 zu melden. (AZ)