Unbekannter Täter verkratzt in Höchstädt 13 Auto

Eine böse Überraschung erlebten 13 Autobesitzer in Höchstädt. In der Nacht auf Samstag verkratzte laut Auskunft der Polizei ein unbekannter Täter mithilfe eines spitzen Gegenstandes 13 Fahrzeuge, die in der Dillinger Straße standen. Es entstand Sachschaden von bislang geschätzt mindestens 13.000 Euro. Zeugen, die hier sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 09071/56-210 an die Polizei in Dillingen wenden. (AZ)

