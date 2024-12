Vandalismus in Höchstädt: Gewächshaus und Vorhaus durch Steinwürfe beschädigt

Ein bisher unbekannter Täter warf am Montag gegen 15 Uhr im Schleifmühlenweg in Höchstädt Polizeiangaben nach die Scheibe eines Gewächshauses mit einem Stein ein. Eine Zeugin konnte einen unbekannten Jugendlichen beobachten, der im Anschluss an die Tat flüchtete. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 50 Euro. Bereits in der vergangenen Woche hatte ein bisher unbekannter Täter in der Friedrich-von-Teck-Straße in Höchstädt die Glasscheibe eines Vorhauses mutwillig beschädigt. Angaben zur Schadenshöhe stehen noch aus. Die Polizeiinspektion Dillingen hat in beiden Fällen Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)

