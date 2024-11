„Vereine sind das Herzstück unserer Gesellschaft“

Einmal im Jahr, so ist es mittlerweile Tradition, treffen sich die Vorsitzenden und ihre Stellvertreter der Höchstädter Vereine zum gemeinsamen Austausch über das jeweilige Vereinsleben und ihre geplanten Veranstaltungen für das folgende Jahr. Eröffnet hatte diese Treffen im Spitalforum Höchstädt Vereinsreferent und Stadtrat Günter Ballis, der auch Bürgermeister Stephan Karg und Pfarrer Wolfram A. Schrimpf von der evangelischen Pfarrgemeinde Höchstädt als Gäste begrüßen konnte.

Für ihn als Vereinsreferent sei es eine große Ehre und Freude, dass sich aus dem Kreis der Vereinsvorsitzenden beinahe alle die Zeit genommen haben, dieser Einladung zu folgen. Was beweisen würde, welch wichtiger Bestandteil die Vereine für die Stadt Höchstädt sind. Bürgermeister Karg stellte in seinem Grußwort fest, dass es eine schöne und wichtige Tradition sei, dieses Treffen einer vielfältigen Vereinslandschaft in der Stadt aus Sport und Kultur durchzuführen. Im weiteren Verlauf dieser Vereinszusammenkunft hatten traditionsgemäß zwei Vereine die Möglichkeit sich durch ihre Vorsitzenden zu präsentieren.

Ein gutes Vereinsleben in der Stadt Höchstädt

Bei diesem Treffen hatten Bernhard Veh von den Schlossfinken und Norbert Lutmayr vom Musikverein Donauklang die Möglichkeit, ihren Verein vorzustellen. In den interessanten Ausführungen zur Entwicklung ihrer Vereine, konnten die jeweiligen Vorsitzenden verkünden, dass sich beider Vereinsleben trotz mancher Probleme sehr gut entwickelt habe. In diesem Zusammenhang gebühre auch Vereinsreferent Ballis und der Stadt Höchstädt großer Dank, die immer ein Ohr für die Belange ihrer Vereine hätten und diese nach ihren Möglichkeiten, wenn notwendig, auch großzügig, unterstützten.

Nach diesen Vorträgen übergab Ballis das Wort an Sonja Gastl von der Stadt Höchstädt, die dieses Treffen dafür nutzte, den Vereinen zu erläutern, wie sich die Stadt für das nächste Jahr die Mitarbeit und Organisation der Vereine für das „Stadtfest mit Herz“ vorstelle. Denn eines müsse klar sein, so die Koordinatorin für Stadtentwicklung, nur durch die tatkräftige Mitarbeit der Vereine könne ein erfolgreiches Stadtfest durchgeführt werden. In diesem Zusammenhang forderte sie die Vereinsvertreter auf, sich baldmöglichst bei der Stadt zu melden, insofern sie aktiv an der Organisation und Mitgestaltung des Stadtfestes teilnehmen wollen.

Der Donauklang sorgte für beste Unterhaltung

Im weiteren Veranstaltungsverlauf gab Ballis seine Gedankenwelt zu den Vereinen zum Ausdruck. „Vereine sind das Herzstück unserer Gesellschaft und Orte, an denen sich Gemeinschaft entfaltet.“ Daher sei auch die Arbeit, die Vorsitzende in den Vereinen leisten, von unschätzbarem Wert. „Sie lenken, inspirieren und sorgen dafür, dass in einer Zeit, in der viele Menschen unter Einsamkeit leiden, Vereine oft ein Zufluchtsort sind. Sie bieten nicht nur Gemeinschaft, sondern auch Hoffnung, besonders für Jugendliche, die Gefahr laufen, in destruktive Wege abzurutschen. Daher: „Die Stadt Höchstädt braucht euch, nicht nur, um ihre Tradition zu bewahren, sondern auch, um sie weiterzuentwickeln und für kommende Generationen lebendig zu halten“. Den musikalischen Rahmen des Vereinstreffens gestaltete die Jugendkapelle des Donauklang.