Verlängerung Lückenschluss: Schipfelring in Höchstädt ist gesperrt

Nach gut eineinhalb Jahren Bauzeit soll der verlängerte Lückenschluss in Höchstädt am Freitag, 26. Juli, für den Verkehr freigegeben werden. Am Dienstag war der Kreisverkehr Schipfelring (Foto) wegen der notwendigen Markierungsarbeiten gesperrt. Am Mittwoch wird aus diesem Grund der Kreuzungsbereich „An der Kohlplatte/ Oberglauheimer Straße“ nicht befahrbar sein, hatte das Staatliche Bauamt Krumbach vorige Woche mitgeteilt.

Der Lückenschluss wurde vom Schipfelring in Richtung Oberglauheimer Straße verlängert. Foto: Berthold Veh

Das neue Straßenstück vom Schipfelring bis zur Oberglauheimer Straße nördlich der Bahnlinie ist nur 739 Meter lang. Diese Verlängerung der Staatsstraße 1171 soll die Höchstädter Innenstadt deutlich vom Durchgangsverkehr entlasten. Viele Autos und Lkw sollen künftig aus Richtung Steinheim über den Lückenschluss in Richtung Donauwörth fahren. Das Gleiche gilt für die entgegengesetzte Richtung.