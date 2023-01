Höchstädt

vor 33 Min.

Von Alice im Wunderland bis Rockeinlage: der Hofball in Höchstädt

Plus Die Höchstädter Schlossfinken begeisterten mit vielen Einlagen das Publikum in der ausverkauften Nordschwabenhalle.

Von Brigitte Bunk

Nach zwei Jahren Zwangspause und Hofball- und Kappenabend@home freute sich Bernhard Veh mit seinen Höchstädter Schlossfinken endlich wieder, in der ausverkauften Nordschwabenhalle ihren Hofball feiern zu dürfen. Im Mittelpunkt standen am Samstagabend natürlich die Aktiven mit ihren Regenten. "Als echte Faschingsprofis krönen sie ihre Karriere nun als Prinz und Prinzessin", kündigte der Schlossfinken-Chef das kleine Prinzenpaar Jana und Maximilian sowie das große Prinzenpaar Michelle und Steffen an. In ihren türkis-silber und grün-golden schillernden Gewändern begeisterten sie auch mit ihrem Prinzenwalzer samt Hebedrehungen. Bei den großen Prinzenpaar, die auch im wirklichen Leben ein Paar sind, gab es am Ende sogar einen umjubelten Kuss.

