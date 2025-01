Von Frauenwelt bis Feldtage: Das steht 2025 in Höchstädt und Umgebung an

Der erste Monat im neuen Jahr ist schon fast vorbei, die ersten Veranstaltungen sind vorüber, aber: 2025 steht in der Stadt Höchstädt, ihren Stadtteilen und den Kommunen der Verwaltungsgemeinschaften noch so einiges an. Ob Kultur, Vereinsjubiläen oder sportliche Events: Es fehlt in diesem Jahr nicht an Höhepunkten, vor allem aber nicht an Freizeitangeboten in der Heimat. Wir haben einige wichtige Veranstaltungstermine aus dem Raum Höchstädt zusammengefasst – die Liste ist länger. Ein Überblick:

Frauenwelt: Am Sonntag, 6. Juli, bieten die Ausstellerinnen und Aussteller bei diesem besonderen Markt von und für Frauen – auch Männer sind erwünscht – ein abwechslungsreiches Angebot an handgefertigten Produkten an. Es gibt interessante Vorführungen direkt am Stand. Das Vortragsprogramm „Frauenstärken“ mit wertvollen und hilfreichen Informationen zu gesellschaftspolitisch relevanten Themen wie Finanzen, Gesundheit oder Ernährung – auch diese Informationen sind wieder am Start. Dieses Jahr wird es eine große Trachtenshow im Rittersaal, Märchenerzählungen für Erwachsene im Schlosskeller und eine Foto-Ausstellung von Frauen für Frauen in der Schlosskapelle geben.

Stadtfest mit Herz: Drei Tage tolle Musik, Spaß, leckeres Essen, schmackhafte Getränke und zusammen feiern: Das ist das Motto beim Stadtfest mit Herz, das vom 25. bis 27. Juli in der Innenstadt von Höchstädt stattfindet. Gefeiert wird auf dem Marktplatz, in der Dillinger Straße bis hin zum Alten Rathaus und in der Bachgasse. Am Freitag wird das Fest um 18 Uhr eröffnet, der Tag der Betriebe und Vereine startet um 19 Uhr. Es spielen „Die Lumpenbacher“ auf. In der Bachgasse gibt es ein neues Highlight: Die „Alternative Stage“ wird gerockt von Musikern aus den unterschiedlichsten Genres wie Indie, Singer/Songwriter und Punk. Der Samstag beginnt um 18 Uhr mit traditioneller Blasmusik. Um 20 Uhr betritt die internationale Party- und Galaband „Die Joe-Williams-Band“ die Bühne. In der Bachgasse darf bis spät in die Abendstunden mit DJ Achim gefeiert werden. Das Sonntagsprogramm startet mit einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Marktplatz, anschließend unterhält der Musikverein Donauklang. Der Nachmittag gehört den Familien, den Kindern und Jugendlichen. Die Band TWICE spielt ab 17 Uhr auf der Hauptbühne auf dem Marktplatz.

Kinder- und Jugenddisko im Schloss Höchstädt: Aktuell wird von der Stadt Höchstädt, dem Bezirk Schwaben und der Grund- und Mittelschule Höchstädt eine Kinder- und Jugenddisko geplant, die aller Voraussicht nach am 30. Mai im Schloss von Höchstädt stattfinden soll.

Fit for Job: Die beliebte Ausbildungsmesse wird am Samstag, 21. Februar, von 9 bis 13 Uhr in der Nordschwabenhalle, der Berufsschule und in der Messehalle „Das Handwerk“ organisiert. Auf der Messe werden mit einer Beteiligung von rund 100 Unternehmen aus Industrie, Handel, Handwerk und Dienstleistung sowie Behörden, Bildungseinrichtungen, Institutionen und Initiativen insgesamt mehr als 230 Berufsbilder, darunter 176 Ausbildungsberufe sowie zahlreiche duale Studiengänge, vorgestellt und die Schüler zu Ausbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten beraten.

Kulturforum Höchstädt: Auch in diesem Jahr wird es an kulturellen Höhepunkten in der Stadt Höchstädt nicht fehlen. Und sicher werden auch in 2025 wieder viele Menschen weit aus dem Landkreis Dillingen die Events besuchen. Ein paar Beispiele: Loriot-Abend am 28. März im Schlosskeller, Kunstausstellung mit Roswitha Lenz und ihrer Malgruppe von 4. April bis 4. Mai sowie die Kunstausstellung mit Regina Wieser, die von 9. Mai bis 22. Juni in der Schlosskapelle stattfindet. In den kommenden Tagen wird ein ausführlicher Programmflyer veröffentlicht.

Auch in Deisenhofen und Unterfinningen wird gefeiert

75 Jahre Schützenverein Deisenhofen: Vom 29. Mai bis 1. Juni feiert der Schützenverein sein Jubiläum mit einem buntem Programm.

100 Jahre Schützenverein Unterfinningen: Auch der SV „Wach auf“ hat einen Grund zu feiern. Der Verein feiert 100-jähriges Jubiläum an einem Abend. Der Termin ist der 14. Juni 2025.

Finninger Feldtage: Die Traktorenfreunde sind schon mitten in den Planungen und das, was sie sich von 22. bis 24. August überlegt haben, kann sich sehen lassen. Deutz Fahr in Lauingen macht Feldvorführungen, das beliebte Bremswagenziehen wird organisiert, eine Partyband spielt auf, ein großes Oldtimer-Treffen findet statt, es gibt einen Festumzug mit Gottesdienst und zur Eröffnung am Freitagabend hat der BBV-Präsident Günther Felßner zugesagt.

Frühjahrskonzert Lutzingen: Es ist jedes Jahr ein Höhepunkt, das Frühjahrskonzert der Lutzinger Musikkapelle. So findet es auch heuer wieder statt, der Termin ist der 3. Mai.

SC Unterliezheim: Erstmals organisiert der Sportverein ein Frühlingsfest. Es wird am 12. April gefeiert.

Gremheimer Donaubootsfahrer feiern Geburtstag

Obst- und Gartenbauverein Unterglauheim: Seit 75 Jahren ist der Verein im Blindheimer Ortsteil fester Bestand. Dieses besondere Jubiläum wird am Samstag und Sonntag, 26. und 27. Juli, im Pfarrheim und Pfarrgarten in Unterglauheim gefeiert.

Donaubootsfahrer Gremheim: Am 29. Mai hat der Verein Grund, zu feiern: Er wird 30 Jahre alt beziehungsweise jung. Das genaue Programm wird noch bekannt gegeben.