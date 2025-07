Von Mode bis Gesundheit – die Frauenwelt Höchstädt bietet ein vielfältiges Programm

Taschen, Gewürze und Kaffee – all das haben Manuela Mengele aus Höchstädt und Andrea Frick aus Schwenningen heute schon gekauft. Die beiden besuchen an diesem Nachmittag die Höchstädter Frauenwelt. „Wir wollen uns einen schönen, entspannten Sonntag machen“, sagt Frick. „Schauen, was es für Frauen so Neues gibt und das ganz ohne Männer.“ Das ist der Plan der beiden Freundinnen. Bereits zum siebten Mal findet die Frauenwelt im Schloss Höchstädt statt. Hunderte Gäste lassen sich vom Kreativmarkt im Innenhof und den kulturellen Angeboten inspirieren. An verschiedenen Infoständen und mit Hilfe der Vorträge, die über den Tag verteilt im Schloss gehalten werden, können sie sich außerdem über verschiedene, für Frauen relevante, Themen informieren.

Lioba Reiter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Höchstädt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Frauenwelt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis