Weihnachtsmuffel unterwegs? Unbekannter zerstückelt in Höchstädt Lichterkette

Es wird winterlicher und der erste Advent steht vor der Tür. Viele haben aber schon früher ihre Häuser und Gärten festlich geschmückt. Mit allerlei leuchtenden Lämpchen und Weihnachtsdeko glänzen viele Anwesen um die Wette. Das scheint allerdings nicht jedem zu gefallen. So meldet die Polizei Dillingen, dass ein unbekannter Täter am Freitag in einem Höchstätder Wohngebiet sein Unwesen trieb. Der Tatzeitpunkt lässt sich auch gut eingrenzen, so die Beamten. Zwischen 11 und 13.30 Uhr muss es passiert sein. Der mutmaßliche Weihnachtsmuffel habe „eine dort aufgehängte Lichterkette mehrmals durchschnitten“, heißt es in der Meldung weiter. Der entstandene Sachschaden sei noch unbekannt. Die Polizei ermittele nun wegen Sachbeschädigung und bitte unter der Telefonnummer 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)

