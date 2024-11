Welpenbande sucht neues zu Hause

Im April und Mai dieses Jahres sind im Tierheim Höchstädt insgesamt 14 Welpen auf die Welt gekommen. Ihre Mütter Emma und Loredana haben sich fürsorglich um die Kleinen gekümmert und zwei Junghunde konnten auch schon ein neues Leben bei ihren eigenen Familien beginnen. Jetzt ist es an der Zeit, dass sowohl Elvis, Emil, Eddy, Elliot, Emily sowie Elisa, als auch Lana, Lennox, Lola, Lucia, Luigi und Luca einen neuen Wirkungskreis für sich entdecken können. Ganz typisch für Welpen sind sie am Anfang fremden Menschen gegenüber etwas zurückhaltend, tauen aber schnell auf.

Elliot und Emily freuen sich auf ihr neues Zuhause. Foto: Sabine Pollok

Sie sind energiegeladen und umtriebig. Im Tierheim wird auch an der Erziehung und Leinenführigkeit gearbeitet, damit die Kleinen mit ihren neuen Familien einen guten Start in ein neues und aufregendes Leben haben können. Bei Interesse an einem der Welpen, bittet das Tierheim, einen Kennenlerntermin zu vereinbaren. Telefonisch erreichbar sind die Mitarbeiter des Tierheims täglich von 14 bis 17 Uhr unter der Telefon 09074/3146 oder per E-Mail tierheim@tierheim-hoechstaedt.de. Alle Tiere sind mit Bildern und Profilen zu finden unter www.tierheim-hoechstaedt.de.