Wer hat das Solarpanel in Höchstädt absichtlich beschädigt?

Bereits am 27. Juni gegen 20 Uhr ereignete sich in der Adolf-Kolping-Straße in Höchstädt eine Sachbeschädigung. Bisher unbekannte Täter beschädigten auf dem Dach eines Einfamilienhauses in der Adolf-Kolping-Straße in Höchstädt mit unbekannten Geschossen mutwillig ein Solarpanel. Der angerichtete Schaden liegt in einem mittleren dreistelligen Bereich.

Einschläge am Dach wahrgenommen

Am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr vernahmen die Bewohner erneut Einschläge auf dem Dach. Beschädigt wurde diesmal nichts. Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)