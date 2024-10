Wolfgang Konle führt weiter die Höchstädter SPD

Die turnusmäßigen Neuwahlen standen im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Höchstädt. In seinem umfangreichen Rechenschaftsbericht stellte Ortsvorsitzender Wolfgang Konle die Aktivitäten der vergangenen zwei Jahre vor. Er hob besonders die Veranstaltungen zur Landtags- und Europawahl hervor, die „leider für die SPD wenig erfolgreich ausgingen“.

Positiv merkte Konle an, dass in dieser Zeit 13 Ortsvereinssitzungen mit großer Beteiligung abgehalten wurden. Außerdem brachte sich der SPD-Ortsverein beim Stadtfest 2023 ein und veranstaltete in diesem Jahr auch eine sehr gut besuchte Kabarettveranstaltung mit Stefan Kröll. Nach dem Rechenschaftsbericht durch die Kassiererin Thea Waschke wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Anschließend wurden die Neuwahlen abgehalten.

Jan Waschke wird als Zweiter Vorsitzender bestätigt

Zum ersten Vorsitzenden wurde, wie bisher, Wolfgang Konle gewählt, das Amt des Stellvertreters übernimmt weiterhin Jan Waschke. Thea Waschke wurde erneut mit dem Amt der Kassiererin betraut, als Schriftführerin Katja Zucker gewählt. Ergänzt wird die Vorstandschaft durch die Beisitzer Luise Rössler, Heribert Rossmeisl, Manfred Maneth und Rudi Waschke. Die Revisoren sind Johannes Rossmeisl und Rainer Wanek. Per Akklamation wurden die Delegierten für den Unterbezirks-Parteitag gewählt. Diese sind Katja Zucker, Wolfgang Konle, Jan Waschke und Luise Rössler. Ersatzdelegierte sind Manfred Maneth und Thomas Maisl.

SPD Ortsverein Höchstädt setzt weiter auf umweltpolitische Themen

Der SPD-Ortsverein wird sich laut Pressemitteilung weiterhin für umweltpolitische Themen wie den Ausbau von Solar-Straßenbeleuchtung, wie sie bereits auf Initiative der Partei am Klosterbach installiert wurde, einsetzen. Außerdem ist ein wichtiges Anliegen die Verbesserung der Aufenthaltsqualität für Familien mit Kindern zum Beispiel durch den Ausbau der Kinderspielplätze. (AZ)