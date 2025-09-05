Höchstädter Herbstmarkt mit Stadtlauf und BRK-Aktionstag

Der Höchstädter Herbstmarkt am Sonntag, 14. September, ist dieses Mal mit ganz besonderen Programmpunkten garniert. Der Fieranten-Markt mit unterschiedlichen Ausstellerinnen und Ausstellern beginnt um 10 Uhr, die Einzelhändler vor Ort öffnen ihre Geschäfte wie immer ab 12.30 Uhr. Es gibt kulinarische Leckereien und attraktive Shopping-Angebote, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt.

Besonderes Angebot für Fierantinnen und Fieranten

Die Stadt Höchstädt bietet den ersten 20 Händlern und Standbetreiberinnen, die zum ersten Mal seit den vergangenen drei Jahren wieder nach Höchstädt zum Markt kommen und sich bis zum 10. September verbindlich angemeldet haben, einen Zuschuss zum Benzingeld. Die Anmeldung ist möglich unter stadtmarketing@hoechstaedt.de. In der Bachgasse können Kinder ihre Schätze verkaufen. Der Deckenflohmarkt geht von 13 Uhr bis 17 Uhr. Es gibt Kaffee und Kuchen des Historischen Vereins und weitere Aktionen der Höchstädter Vereine. Auch der neue Seniorenverein „Höchstädter Forum - Senioren aktiv“ stellt sich vor. Der Spieleanhänger des Kreisjugendrings ist ebenfalls vor Ort.

Ab 10 Uhr findet zudem der Aktionstag der BRK-Bereitschaft Höchstädt unter dem Motto „100 Jahre BRK – 100 Jahre gelebte Hilfsbereitschaft“ statt – inklusive Hüpfburg für die Kinder. In der Bachgasse werden die Einsatzfahrzeuge aufgebaut und die Ausrüstung der verschiedenen Fachdienste im Katastrophenschutz vorgestellt.

Sportliches Highlight auf dem Herbstmarkt

Um 14 Uhr fällt der Startschuss für den Höchstädter Stadtlauf, organisiert von der Eventagentur des WV-Vorsitzenden r Fabian Weiß mit der Stadt Höchstädt. Auf der Laufstrecke durch Höchstädt und den Herzogin-Anna-Rundweg kann zwischen 500 Meter, 1 km, 5 km und 10 km gewählt werden. Anmeldung unter media-weiss.de. Zwischen 11 und 13.30 Uhr können die Startnummern auf dem Marktplatz abgeholt werden. Die Siegerehrung ist gegen 16 Uhr am Marktplatz.

Die Herzogin-Anna-Straße kann befahren werden

Für den Markt gesperrt sind laut Pressemitteilung die Dillinger Straße bis zum Alten Rathaus, die Bachgasse und der Marktplatz. Die Herzogin-Anna-Straße kann befahren werden.