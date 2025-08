Manuel Knoll bleibt Bezirksvorsitzender der Jungen Union

Das Wetter war eher grau, die Stimmung dafür umso besser: Rund 100 Mitglieder der Jungen Union Schwaben versammelten sich im Braumadlgarten in Gundelfingen zur Bezirksversammlung – mit einem klaren Ergebnis: Manuel Knoll wurde mit großer Mehrheiterneut zum Bezirksvorsitzenden gewählt. Für den 34-jährigen Höchstädter ist es bereits die zweite Wiederwahl an der Spitze der laut Pressemitteilung größten politischen Jugendorganisation in Schwaben mit derzeit rund 1600 Mitgliedern.

CSU-Landtagsabgeordneter Knoll sagte nach der Wiederwahl: „Ich freue mich sehr über das Vertrauen. Die Wahl ist für mich ein starkes Zeichen der Unterstützung und zugleich Motivation, mich weiterhin mit voller Kraft für die Interessen junger Menschen in unserer Region einzusetzen.“ Gemeinsam mit einem neuen Vorstandsteam will die JU Schwaben die kommenden Herausforderungen angehen.

Ferber, Reichhart und Holetschek sind in Gundelfingen dabei

Als stellvertretende Vorsitzende der CSU-Nachwuchsorganisation wurden gewählt: Lisa Wolf (Kreisverband Augsburg), Stefanie Wagner (Kreisverband Günzburg), Philine Blees (Kreisverband Oberallgäu) und Simon Haslach (Kreisverband Ost-Allgäu).

Beim Eintrag ins Goldene Buch: (von links) Bürgermeister Dieter Nägele, CSU-Bezirksvorsitzender Klaus Holetschek, Dritter Bürgermeister Florian Steidle und JU-Bezirksvorsitzender Manuel Knoll. Foto: Tobias Atzkern, Junge Union

Begleitet wurde die Veranstaltung von einigen prominenten Gästen: Dabei waren Europaabgeordneter Markus Ferber, Landrat Hans Reichhart sowie CSU-Bezirksvorsitzender und Landtags-Fraktionsvorsitzender Klaus Holetschek, der sich im Beisein von Bürgermeister Dieter Nägele ins Goldene Buch der Stadt Gundelfingen eintrug. In ihren Grußworten hoben die drei früheren JU-Bezirksvorsitzenden die Bedeutung des politischen Engagements junger Menschen hervor – und stimmten zugleich auf die anstehenden Kommunalwahlen ein.

Ein Dank geht an Siegfried Nürnberg und Philipp Schombacher

Holetschek unterstrich, dass die JU bereits zahlreiche Mandate auf kommunaler Ebene innehabe und in vielen Landkreisen und Städten wieder mit eigenen Listen vertreten sein werde. Ebenfalls unter den Gästen waren Vize-Landrat Alfred Schneid sowie der 3. Bürgermeister von Gundelfingen und JU-Mitglied, Florian Steidle. Ein besonderer Programmpunkt war die Verabschiedung von Siegfried Nürnberg, der den JU-Kreisverband Dillingen in den vergangenen Jahren „engagiert und erfolgreich geführt hat“, wie es in der Pressemitteilung heißt. Unter seiner Leitung habe der Verband als einer der wenigen in Schwaben Mitgliederzuwächse verzeichnen können. Bezirksvorsitzender Manuel Knoll dankte Nürnberg ausdrücklich für seine Arbeit und verlässliche Unterstützung.

Herzliche Glückwünsche: CSU-Bezirksvorsitzender Klaus Holetschek gratuliert Manuel Knoll zur Wiederwahl. Foto: Tobias Atzkern, Junge Union

Ein herzliches Dankeschön ging auch an Philipp Schombacher, der für die Organisation der Versammlung verantwortlich war und wesentlich zum reibungslosen Ablauf beigetragen habe. (AZ)