Das Nahwärmenetz in Eppisburg ist vom Tisch

Für ein Wärmenetz muss erst einmal, wie hier in Dillingen, viel umgegraben werden. In Eppisburg ist das Wärmenetz vorerst gescheitert.

Plus Per PV-Anlage und Hackschnitzel sollte Eppisburg mit Wärme versorgt werden. Der mögliche Betreiber hat sich nun aber aus dem Projekt zurückgezogen.

Von Christina Brummer

Vorerst wird es kein Nahwärmenetz im Holzheimer Ortsteil Eppisburg geben. Das hat Bürgermeister Simon Peter am Dienstagabend im Gemeinderat bekannt gegeben.

In der Eppisburger Bürgerversammlung im April war angeklungen, dass das Thema Nahwärme die Menschen im Ortsteil bewegt. Ob und wann man eine neue Heizung einbauen muss, machen viele auch von der Frage abhängig, ob nicht ein Anschluss an ein Nahwärmenetz infrage kommt. Die Firma GP Joule, die einen Sitz in Buttenwiesen hat, wollte in Eppisburg ein solches Netz aufbauen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

