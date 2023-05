Die Raiffeisenbank in Holzheim ist wieder eröffnet

Die Umbaumaßnahmen in der Raiffeisenbank in Holzheim sind fast abgeschlossen. Die Bank will sich damit zum Standort bekennen - und junge Mitarbeiter anlocken.

Pfarrer Mathias Breimair hat zur Einweihung der renovierten Räume der Raiffeisenbank Aschberg in Holzheim ein Lied mitgebracht. Die Anwesenden stimmen am Dienstagabend im gut gefüllten Vorraum "Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind" an. Mitten unter ihnen, also im Ort sein, das war auch lange das Versprechen vieler Banken. Inzwischen haben einige Filialen zugemacht, auch im Aschberg. Mit der Neueröffnung der Filiale in Holzheim will die Genossenschaftsbank nun aber ein Zeichen setzen und sich zum Standort bekennen. Doch Standortfragen wird es wohl weiterhin geben, wenn die Fusion mit der VR-Bank Donau Mindel kommt.

Wie viele andere Branchen kämpft das Bankwesen mit einer Gleichzeitigkeit zwischen Althergebrachtem und Umbrüchen, die die Digitalisierung mit sich gebracht hat. Die einen wollen ihre Überweisung am liebsten in Papierform an den Schalter bringen, die andern erledigen bereits alle ihre Bankgeschäfte über die App. Allen gerecht zu werden, ist ein Spagat. Dass sich das Bankwesen verändert, sieht man in Holzheim nun jedoch auch am Bankgebäude. Vor dem Kreditinstitut, in der Römerstraße, ist zwar noch Baustelle, doch drinnen ist schon fast alles fertig.

"Die neuen Räume haben einen großen Mehrwert"

An manchen Stellen sind noch ein paar lose Kabel zu sehen, doch ansonsten erstrahlt die Raiffeisenbank in der Römerstraße in neuem Glanz. Die alten Möbel in Eichen-Optik und die Fadenvorhänge sind hellen Räumen mit dezenten Holz-Elementen gewichen. Einen klassischen Bankschalter gibt es nicht mehr, stattdessen steht dort jetzt ein schlanker Empfangstisch. Im Warteraum stehen bequeme Sessel, die Beratungszimmer wirken hell und freundlich - auch dank großer Bilder aus der Region. Etwas kleiner geraten sind dafür die Arbeitsplätze der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Teamleiterin Stefanie Hirner stört das nicht.

"Früher saß jeder abgeschottet in seinem Büro, jetzt ist alles viel offener." Zwischen den Tischen wurden Glaswände eingezogen, die Tische sind höhenverstellbar. "Für mich haben die neuen Räume damit einen großen Mehrwert", sagt Hirner. Sie arbeite teilweise im Homeoffice, teilweise im Büro. Nun könne man für die Beratungen in separate Zimmer ausweichen und überall den Arbeitslaptop anschließen. Im ersten Stock gibt es zudem noch eine geräumige Cafeteria.

Mit dem Umbau will man auch junge Fachkräfte gewinnen

Vorstandsvorsitzender Josef Negele sagt, dass man mit dem Umbau auch auf ein verändertes Arbeitsumfeld reagiere. Für junge Menschen gebe es bei der Entscheidung für oder gegen einen Arbeitgeber "nicht nur monetäre Gründe", auch das Umfeld spiele eine große Rolle. "Wir erhoffen uns damit auch einen Standortvorteil bei der Suche nach Fachkräften." Rund 1,2 Millionen Euro hat die Genossenschaft deshalb bislang in Holzheim investiert.

Die Raiffeisenbank in Holzheim wurde kernsaniert. Nun wurden die neuen Räume der Öffentlichkeit vorgestellt. 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können nun an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Foto: Christina Brummer

Vorstandsmitglied Matthias Vogel erläuterte, welche Überlegungen hinter dem Umbau standen. "Die Räume waren alt und verbraucht. Wir hatten drei Optionen: Abriss und Neubau, Teilsanierung oder die Komplettsanierung." Schließlich habe man sich für die Entkernung und Komplettsanierung entschieden. Aus Kostengründen und auch, weil ein Abriss nicht nachhaltig sei.

Neue Hauptstelle in Holzheim nach der VR-Bank-Fusion?

Planer Ralf Maschek unterstreicht, wie wichtig dieser Aspekt in der Baubranche in Zukunft sein werde. "Alles, was abgerissen und neu gebaut wird, produziert neue Emissionen." Doch auch bei der Sanierung müsse man inzwischen nicht nur ans Heute denken, sondern auch, wie man die verwendeten Materialien wieder entsorgen könne, wenn sie ihr Lebensende erreicht hätten. Neben möglichst recyclingfähigen Materialien habe man deshalb auch auf dem Dach eine PV-Anlage angebracht, die Heizwärme komme aus dem Nahwärmenetz. Für Landrat Markus Müller (Freie Wähler) ist der Standort in Holzheim vor allem ein "Bekenntnis zur Region". Denn wer investiere, der bekenne sich auch zur Heimat. Das zeige die Bank auch mit ihren Sponsoring-Aktivitäten.

Doch bei allen Bekenntnissen, ist eine Standortfrage noch nicht geklärt, wie Holzheims Bürgermeister Simon Peter scherzhaft erläutert: "In der Einladung hieß es: Umbau unserer Hauptstelle. Vielleicht geben Sie das an die Partner weiter", sagt Peter, der das als Wink mit dem Zaunpfahl für die geplante Fusion verstehen wollte. Die Raiffeisenbank Aschberg möchte mit der VR-Bank Donau-Mindel fusionieren.

Die Mitglieder müssen der Fusion jedoch noch zustimmen. Und die Frage, welche Stelle die Hauptstelle wird, sei ebenso noch nicht geklärt. Vorstandsvorsitzender Negele dämpft Peters Zaunpfahl-Winken jedoch. Die Stelle in Holzheim sei eher ein "Pflock", den man in der Region gesetzt habe. Jede Filiale von Kicklingen bis Offingen solle ein solcher Pflock sein. Ein Bekenntnis zur Region, für Negele sei das auch die Unterstützung der Vereine und anderer Organisationen im Kreis. In diesem Jahr spende die Raiffeisenbank daher 7000 Euro an Schulen und Kindergärten. "Da gibt es immer mal wieder Wünsche, die Kommunen nicht umsetzen können", sagte Negele. Deshalb wolle man dort unterstützen. "Wenn es uns gut geht, wollen wir auch, dass es der Region gut geht."