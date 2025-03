„Die Tante mag koan Fleischsalat“ auf der Aschbergbühne: Termine und Info

Vorhang auf heißt es demnächst wieder im Vereinszentrum Holzheim. Denn der Theaterverein Aschbergbühne lädt herzlich ein zum neuen Stück „Die Tante mag koan Fleischsalat“. Diese humorvolle Komödie in drei Akten verspricht einen Abend voller guter Unterhaltung. Darum geht’s:

Irgendwie ist bei der Tante Gretl die Liebe auf der Strecke geblieben. Zwar hat sie im Haushalt ihres Neffen Erich und dessen fürsorglichen Ehefrau Helma ein gutes Leben, „aber mei, Kinder wär‘n hald scho scheea damit sich was rührt im Haus“, meint Gretl. Dabei ruht ihre ganze Hoffnung auf Basti, Erich und Helmas nettem Sohn, den sie über alles liebt. Aber Basti hat sich ausgerechnet die hübsche Sabine aus der ungeliebten Nachbarschaft in den Kopf gesetzt. Damit ist Helma natürlich ganz und gar nicht einverstanden und so scheint für das junge Liebespaar kein Happy-End in Sicht. Doch nun greift Tante Gretl ein, und zwar auf ihre ganz spezielle Weise...

Mit viel Witz und einer Prise Herz widmet sich das Stück den kleinen und großen Herausforderungen des Familienalltags – ein Theatererlebnis, das garantiert für Lacher sorgt, schreibt die Truppe der Aschbergbühne. (AZ)

Aufführungstermine: Samstag, 29. März, 14 Uhr – Nachmittagsvorstellung

Samstag, 29. März, 19.30 Uhr – Premiere

Sonntag, 30. März, 18 Uhr

Samstag, 5. April, 19.30 Uhr

Sonntag, 6. April, 18 Uhr

Freitag, 11. April, 19.30 Uhr

Samstag, 12. April, 19.30 Uhr

Sonntag, 13. April, 18 Uhr (Einlass jeweils eine Stunde vor Spielbeginn) Kartenvorverkauf: Samstag, 15. März, ab 14 Uhr im Vereinszentrum Holzheim Ab Montag, 17. März, bei der VR-Bank Donau-Mindel in Holzheim An den Spielterminen auch an der Abendkasse erhältlich. Preise: 9 Euro (abends), 4 Euro (nachmittags)