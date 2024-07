Ein Holzheimer will Lust auf ein buntes Leben machen

Wer am Sonntag durch Christian Hankes Haustür in Holzheim treten wird, steht bereits direkt am Ort des Geschehens. Denn dort schraubt sich die „kleine Treppenhausgalerie“ vom Keller bis ins Obergeschoss. An der Wand hängen verschiedene Werke des Hobbykünstlers, die es schwer machen, einen bestimmten Stil oder eine Richtung abzulesen. Doch das beschreibt den 53-Jährigen bereits. Es geht bei seiner Kunst mal um präzises, technisches Malen, mal darum, die Gedanken und Gefühle strömen zu lassen. Die Palette reicht so vom realitätsnahen Porträt bis zu den sogenannten „Seelenbildern“.

„Carpe Diem“ steht in großen Lettern auf dem ersten Treppenabsatz von Hankes Treppenhausgalerie. Darüber thront ein magentafarbener Buddha. „Ich habe mich eine lange Zeit mit Energien beschäftigt“, erklärt Hanke. Er würde sich als spirituellen Menschen bezeichnen, verrät er. Als „Lebenscoach“ gibt er Kurse für ein bunteres, bewussteres Leben.

Hanke bearbeitet in Holzheim auch ernste Themen

„Verschiedene Themen beschäftigen mich“, sagt Hanke bei der Tour durch sein Atelier. Das befindet sich im Obergeschoss des Hauses. Den Krieg in der Ukraine hat er in einem Kunstwerk bearbeitet, das nun im Treppenhaus zu sehen ist. Mehrere Matroschkas, die ineinander passenden russischen Holzpüppchen, sind darauf zu sehen. Sie alle tragen verschiedene kyrillische Inschriften. Liebe, Frieden, Glück. Unter ihnen schmilzt die russische Flagge. Es sind also nicht nur bunte, lebensfrohe Themen, die den gebürtigen Augsburger umtreiben. In seinen Entwürfen finden sich auch „düsterere“ Sujets. Ein Friedhof zum Beispiel, mit Kohlestift skizziert. Auf der Staffelei und noch im Entstehen ist ein anderes, farbenfroheres Bild.

Ein bunter Einblick in die Dorfgeschichte ist noch am Entstehen

Über der Leinwand klebt die Kopie eines alten Fotos. Darauf ist eine Straße in Holzheim zu sehen. Das Bild hat Hanke in einem Buch über die Dorfgeschichte entdeckt. Damals zog sich noch ein Wassergraben durch den Ort. Das Bild hat Hanke inspiriert und er hat es mit knalligen Farben neu interpretiert. So erstrahlt die Dorfgeschichte in buntem, stimmungsvollem Licht.

In seinem Hauptberuf ist Hanke Bauingenieur. Für ihn sei das zu seiner künstlerisch, intuitiven Ader kein Widerspruch. Auch in seinem Job gehe es manchmal um schnelle, intuitive Entscheidungen. Aber auch um Kreativität. Und Präzision. Auch die lebt Hanke in seinen Bildern aus und zeigt in seinem Atelier, wie ein Porträt des Künstlers Bob Marley entsteht. Zuerst werde der Hintergrund gespachtelt, dann ein Raster auf die Leinwand gemalt, um die Vorlage proportional zu übertragen. „Malerei ist auch Mathematik“, sagt Hanke.

Der Tag des offenen Ateliers wird im Kreis Dillingen erstmals ausgerichtet

Die Anmeldung zum Tag des offenen Ateliers war für ihn dann allerdings wieder eine kurzfristige, intuitive Entscheidung. Die Ankündigung der Landkreis-Aktion sei genau am selben Tag gekommen, als er sein Projekt „Farbenlust“ patentiert habe, berichtet Hanke. Mit dem Projekt will er verschiedene Angebote rund um Kunst, Malerei und Lifecoaching umsetzen. Zum Tag des offenen Ateliers sagt er: „Ich fand die Idee einfach toll, das alles einmal öffentlich zu zeigen.“ Wie viele Menschen am Sonntag bei ihm vorbeikommen, wisse er auch gern, sagt Hanke lachend. Sicher angekündigt haben sich jedenfalls schon einige, berichtet Hanke. Und der Bürgermeister wird vorbeischauen. Für die Gäste jedenfalls gibt es kleine Stärkungen und ein Gewinnspiel. Und, wem die Bilder gefallen, kann sie auch kaufen. „Nur ein, zwei sind unverkäuflich. Die gehen nicht weg.“ Doch es bestehe immer die Möglichkeit, ähnliche Bilder neu anzufertigen, sagt Hanke.

Info: Das Atelier und die Galerie von Christian Hanke sind am Sonntag, 21. Juli, von 10 bis 17 Uhr in der Hochfeldstraße 2 in Holzheim zu besichtigen. Am kommenden Wochenende öffnen auch 20 andere Ateliers ihre Türen. Mehr Infos dazu finden Sie auf www.kulturundwir.de/tag-des-offenen-ateliers.