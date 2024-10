Holzheim feiert einen Holzheim-Rückkehrer

Nach Holzheim kam der Musikkabarettist Helmut A. Binser gern zurück. „Das Publikum war beim ersten Mal schon super und heute auch wieder“, erzählte er nach dem Konzert in Erinnerung an seinen ersten Auftritt beim Gesangsverein am Rosenmontag 2019. Der Titel seines neuen Programms entstand bei einem Telefonat mit seinem Agenten bei schlechter Verbindung. Dieser verstand nichts und sagte „Ha?“. Die Instrumente, die Binser auf der Bühne spielt, lernte er schon als Kind, zunächst das Akkordeon. Damit konnte er auch die steirische Harmonika seines Uronkels bedienen. Die Gitarre brachte er sich mit 15 Jahren selbst bei. „Aber auf dem, was ich in den ersten drei Wochen gelernt habe, bin ich stehen geblieben“, erzählt er nach dem Auftritt.

