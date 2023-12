Holzheim

vor 51 Min.

Holzheimer spricht über sein Engagement für Geflüchtete

Plus Der 84-jährige Hermann Waldenmayr hat mit einer Familie aus der Ukraine Freundschaft geschlossen. Über seinen Ort sagt er: Wir sind freundlich eingestellt.

Von Christina Brummer

"Wir haben eine Verpflichtung", sagt Hermann Waldenmayr aus Holzheim. Der 84-Jährige hat eine klare Meinung, wenn es um die Frage geht, ob man Geflüchtete unterstützen soll. Er hat sich für eine ukrainische Familie eingesetzt, die in Holzheim untergekommen war. Für ihn eine Selbstverständlichkeit.

Alles begann mit seinem Enkel, berichtet Hermann Waldenmayr. Der habe erzählt, dass ein ukrainischer Bub in der Pause im Schulhof immer in der Ecke gestanden habe. Seinem Enkel habe er dann Geld gegeben, dass er dem ukrainischen Buben in der Pause etwas kaufen könne. Später habe er die ukrainische Familie, die Mutter, Oma und ihre zwei Jungen, dann einmal durch Holzheim laufen sehen und sie eingeladen auf einen Ausflug zur Kapelle Frauenbrunn. "Wir haben gemeinsam Kerzen angezündet", berichtet Waldenmayr. Seine Tochter habe sich mit der Familie per Übersetzungs-App verständigt.

