In Holzheim kann man sich jetzt für den Waldkindergarten anmelden

In vielen Orten im Kreis Dillingen gibt es inzwischen Naturkindergartengruppen. Auch im Aschberg soll nun eine entstehen.

In Holzheim gibt es schon länger Planungen für eine neue Kindergartengruppe. Doch nicht nur irgendeine. Die Gruppe soll sich die meiste Zeit draußen aufhalten, den Wald entdecken und auf der Wiese toben. Die Gemeinde hat für die Buben und Mädchen bereits einen Standort festgelegt: Auf einer Fläche oberhalb des Baugebiets Hartholz zwischen Holzheim und Eppisburg sollen sie ihr Hauptquartier haben. Ein Tipi und ein Art Tiny House sollen als Aufenthaltsräume dienen.

20 Betreuungsplätze gibt es im Naturkindergarten

"Die Nachfrage ist groß", sagt Bürgermeister Simon Peter. Am Dienstag gab es einen Infoabend für Eltern. Bis zum 20. Februar können die sich noch bei der Gemeinde für die neue Gruppe anmelden. 20 Plätze hat die neue Naturkindergartengruppe. Elf Anmeldungen sind laut Peter schon eingegangen. Er sagt: "Auch wenn es nicht 20 Anmeldungen werden, machen wir's trotzdem." Peter ist von dem Konzept überzeugt und freut sich über das "Mehrangebot", das damit in Holzheim entsteht. "Es gab sowohl eine hohe Nachfrage an Betreuungsplätzen als auch die Überzeugung, dass die Kinder damit gesünder aufwachsen können", sagt der Bürgermeister.

Kinder sollen genauso gefördert werden wie im normalen Kindergarten

Viel Bewegung an der frischen Luft, das Entdecken der Natur stünden bei der Naturgruppe genauso auf dem Programm wie Aktivitäten, die es auch in "normalen" Kindergärten gebe. Alles laufe nach den geltenden Betreuungsgesetzen ab. Aus Orten, die schon Erfahrungen mit Naturgruppen haben, hat Peter positive Rückmeldungen bekommen.

Auch vom den Lehrern aus der Grundschule. Die ehemaligen Naturkindergartenkinder könnten genauso gut lernen und stillsitzen wie die anderen, sagt Peter. "Aber natürlich will ich die eine Kindergartenart nicht gegen die andere ausspielen", sagt der Rathauschef und erinnert sich noch an seine Kindheit. Da sei man eben nach der Schule in den Wald oder auf die Wiesen gegangen zum Spielen, sei näher an der Natur gewesen. Ein Aufwachsen draußen wird nun auch für die Kinder in Holzheim möglich. "Wir freuen uns drauf", sagt Peter.

