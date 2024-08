Am Donnerstag kam es in Holzheim zu einem Fahrradsturz. Eine 68-Jährige wurde verletzt. Gegen 13.40 Uhr war die Frau mit ihrem Rad in der Schulstraße unterwegs. Sie fuhr gegen einen Randstein und stürzte alleinbeteiligt vom Fahrrad. Die 68-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. (AZ)

