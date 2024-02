Rosenmontagskabarett des Holzheimer Gesangsvereins sorgt für Lacher

Das Kabarett-Duo Alois und Elsbeth Gscheidle begeistert in Holzheim. Szenen einer schwäbischen Ehe finden im Saal Beifall.

Beim Rosenmontagskabarett 2024 des Gesangsvereins Holzheim zeigte das württembergische Komikerpaar Alois und Elsbeth Gscheidle die Zwistigkeiten und das Zusammenleben in einer Ehe. Zwistigkeiten in einer Ehe gibt es etwa beim Grillen. „Frau am Grill – das Gott nicht will“, sagt er. Schließlich ist es eine große Kunst, die richtige Grillzeit für jedes Stück Fleisch zu finden und durch gezielte Zugabe von Spiritus die Glut im richtigen Maße am Glimmen zu erhalten. „Und dann will er für sei Grillkunscht au no globt weara“, beschwert sie sich. Schließlich kauft sie zuvor beim Metzger das Fleisch und mariniert es, dann macht sie in der Küche die Salate, nach dem Essen tuppert sie die Salatreste ein und putzt den Grill.

Die Nachbarin hat einen neuen Liebhaber

Zusammen beobachten die Eheleute ihre Nachbarn vom Fenster aus. Sie notieren sich Typen und Kennzeichen von Autos, die nicht in die Straße gehören und mutmaßen, dass eine Nachbarin einen neuen Liebhaber hat. Ein Nachbar hat fettarme Milch und glutenfreies Mehl eingekauft. Dies führt zu der Mutmaßung: „Dem weards doch net im Ranza romfahra“.

Alois und Elsbeth begeistern das Publikum in Holzheim auch mit Solo-Vorträgen. So erklärt Alois, dass der württembergische Mann im ehelichen Haushalt pro Tag nur zehn Worte verbraucht. Elsbeth stellt eine Fachkraft in der Gastronomie dar. Diese ist genervt von den Auswirkungen der gängigen Praxis bei Ausflugsfahrten. Da machen die Leute morgens im Bus einen Strich auf die Speisekarte. Wenn sie am Abend zum Essen kommen, wissen sie aber nicht mehr, was sie morgens bestellt haben.

107 Bilder Holzheim feiert mit buntem Faschingsumzug

Am Ende ihres umjubelten Auftritts verraten Alois alias Marcus Neuweiler und Elsbeth alias Birgit Pfeiffer, dass sie privat kein Paar sind. Nach der Vorstellung erzählen sie im Interview, wie ihre Bühnenpartnerschaft begann und warum sie bis heute so erfolgreich funktioniert. Vor 36 Jahren war Neuweiler schon als Solo-Kabarettist unterwegs, bei einem Auftritt saß Pfeiffer im Publikum. Sie brachte Bühnenerfahrung von einem Laientheater mit. Sie hielten es so lange miteinander aus, weil sie immer ehrlich zueinander sind und sich gegenseitig respektieren, erzählen sie.

Kabarett in Holzheim: Von Wasserbett bis sexy Blondine

Konsequent spielen sie in schwäbischer Mundart, weil sie diesen Dialekt nicht aussterben lassen wollen. Was ebenfalls immer durchgängig ist, ist ein Wartezimmer-Sketch. Denn Pfeiffer ist Arzthelferin von Beruf und hat dadurch vieles aufgeschnappt. In Holzheim sitzt sie als Elsbeth mit einem blauen Auge im Wartezimmer. Da das häusliche Wasserbett nur eine Matratzenkammer hat, wurde sie aus dem Bett katapultiert, als ihr Mann zu ihr ins Bett sprang. In das Wartezimmer kommt Neuweiler in verschiedenen Rollen, zum Beispiel als sexy Blondine, als dümmlicher Nachbar aus dem badischen oder als Malermeister mit Sprachfehler. Um ein volles Wartezimmer zu simulieren, werden zwei Zuschauer auf die Bühne geholt. In Holzheim sind dies Basti und Günter, die immer mal wieder angesprochen werden und gut mitspielen.

Lesen Sie dazu auch

Immer wieder ernten die Gscheidles Lachsalven und großen Beifall. Bei der lautstark geforderten Zugabe wird deutlich, dass der Gesangsverein, der den Abend veranstaltet hat, mit den beiden Kabarettisten alles richtig gemacht hat.