Unbekannter fährt geparktes Auto an

Am vergangenen Donnerstag ist es im Holzheimer Ortsteil Weisingen gegen 19.50 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen. Laut Angaben der Polizei fuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer auf einem Parkplatz in der Hauptstraße rückwärts gegen eine geparkten roten Toyota Yaris Cross. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubt von der Unfallstelle und beging Fahrerflucht. Am Toyota hinterließ er einen Schaden von ungefähr 2.500 Euro. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich um einen weißen Lieferwagen gehandelt haben. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfallflucht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Toyota Motor Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis