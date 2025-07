Warum ein „G7-Gipfel“ im Kesseltal tagt

Es war ein „G7-Gipfel“ mit einem einstimmigen Beschluss. Letzteres ja eher eine Besonderheit, bei dem „Gipfeltreffen“ allerdings nicht: die sieben Mitgliedsgemeinden der ILE Südries-Kesseltal verabschiedeten bei einer öffentlichen Ratssitzung ihr Entwicklungskonzept. Beim ILE (integrierte ländliche Entwicklung) schließen sich Gemeinden zusammen, um ihre Region für die Zukunft fit zu machen und voneinander zu profitieren.

Das G7-Bild nutzte Forheims Bürgermeister Andreas Bruckmeier, als er die Gäste begrüßte und feststellte, dass sein Gemeinderat beschlussfähig sei. Ja, es war eine sehr formale Sitzung zu der sich die Gruppe zusammenfand. Aber es war auch ein erster Blick auf die Themen, für die sich die Gruppe in den nächsten sieben Jahren engagieren wird.

Landkreisübergreifende Zusammenarbeit zwischen Ries und Kesseltal

Die ILE Südries-Kesseltal besteht aus den Gemeinden Amerdingen, Bissingen, Forheim, Ederheim, Hohenaltheim, Mönchsdeggingen und Reimlingen. Sie haben sich zusammengeschlossen, um ihre Entwicklung gemeinsam voranzubringen. Es gibt zwei Besonderheiten bei dieser Zusammenarbeit: die große Zahl der Gemeinden und die regionale Verteilung: Denn „Außenseiter“ Bissingen liegt im Landkreis Dillingen. Die anderen sind Donau-Rieser. Die Vorteile der Zusammenarbeit sind für sie und ihre Amtskollegen aber klar, so Mönchsdeggingens Bürgermeisterin Karin Bergdolt: Es gebe eine differenzierte Analyse der Stärken und Schwächen der Region und es gebe einen leichteren Zugang zu Fördermitteln für gemeinsame Projekte.

Nach der Begrüßung durch Bissingens Bürgermeister Stephan Herreiner stellten Dr. Tobias Preising vom Beratungsunternehmen Planwerk und seine Mitarbeiterinnen die Ergebnisse der Bestandsaufnahme vor. Eingegangen sind statistischen Daten und die Sichtweisen und Urteile der Bürgerinnen und Bürger. Sie wurden unter anderem bei der Auftaktveranstaltung und online befragt. Etwa 500 Personen haben geantwortet.

Ein Entwicklungsbereich ist „Siedlungsentwicklung, Wohnen, Ortsbilder“. Oder, viel prägnanter, der Wunsch: „...wo es uns gefällt“. 90 Prozent derer, die sich online geäußert haben, meinen, ihre Orte sind schon gut. Sie sehen aber auch, wo es Schwächen gibt: Es fehlen vor allem kleinere (Miet-)Wohnungen. Ein Blick auf den Wohnungsbestand verdeutlichte das Problem: von den 4445 Wohnungen in der ILE Südries-Kesseltal haben fast 4000 vier Räume und mehr. Das ist einerseits sicher ein Potenzial für zuziehende Familien. Für die alternde Gesellschaft und die zunehmende Vereinzelung der Haushalte ist es aber kein sehr guter Ausgangspunkt. Viele Wohnungen seien außerdem nicht barrierefrei.

Angebote für Kinder sind gut, für Jugendliche ausbaufähig

Positiv werden die Angebote für Kinder beurteilt: Sie seien gut und ausreichend, meinten 80 Prozent der Teilnehmer. Weniger gut sieht eine Mehrheit dagegen die Angebote für Jugendliche. Eine Herausforderung sei es daher, die Jugend an die Heimat zu binden, so die Autoren des Beratungsunternehmens Planwerk, das die „G7“ auf ihrem Weg betreut. Die Bürger entwickeln auch Vorschläge für die Gemeinden: So könnte es Budgets für Projekte geben, über deren Einsatz die Jugendlichen selbst entscheiden. Ein Jugendrat oder die Einrichtung eines „Runden Tisches“ könnte die Jugendlichen stärker an den Entscheidungsprozessen in den Gemeinden beteiligen.

Die Bestandsaufnahme umfasst insgesamt sieben Themenbereiche, Siedlungsentwicklung und Dorfgesellschaft sind zwei davon. Aus der Analyse der Stärken und Schwächen werden Ziele und Maßnahmen entwickelt. Im Bereich Wirtschaft ist beispielsweise die Empfehlung, die lokale Unternehmerschaft zu unterstützen, um die Gemeinden als attraktive Arbeitsstandorte zu sichern. So entsteht ein Gesamtkonzept, das als „strategische Grundlage für die Beantragung von Fördermitteln“ für die Entwicklung der Region dienen soll. Das haben die Gemeinderäte des „G7-Gipfels“ einstimmig beschlossen. Im September werden das Konzept und das weitere Vorgehen den Bürgerinnen und Bürgern vorgestellt. Den Termin wollen die Gemeinden rechtzeitig in ihren Mitteilungsblättern bekannt geben.