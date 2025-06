Im Dillinger Stadtteil Hausen gibt es neue Bauplätze

Die Entwicklung Dillingens und seiner Stadtteile hat Oberbürgermeister Frank Kunz in der Bürgerversammlung am Montagabend im Vereinsheim in Hausen analysiert. Der Rathauschef nannte dabei, wie gewohnt, auch die Zahlen zur Einwohnerentwicklung. Sie lag zum Ende des vergangenen Jahres in Dillingen bei 20.507. In diesem Jahr kommt dieser Zahl eine besondere Bedeutung zu. Denn im März 2026 sind in Bayern Kommunalwahlen. Dabei wird auch ein neuer Dillinger Stadtrat gewählt. Und in Kommunen über 20.000 Einwohnern werden 30 Mandate vergeben.

Berthold Veh Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Frank Kunz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis