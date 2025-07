Mehr Zecken im Landkreis Dillingen: „Das Risiko ist so groß wie noch nie“

Wer kennt es nicht nach einem sommerlichen Waldspaziergang oder dem Aufenthalt im hohen Gras. Schon krabbeln die kleinen schwarzen Tierchen die Beine hinauf oder finden sich in Kleidungsstücken. Das Risiko, einer Zecke in der Natur zu begegnen, ist bei uns „so groß wie noch nie“, teilt das Gesundheitsamt Dillingen auf Anfrage mit. Experten gehen in diesem Jahr von Rekordzahlen aus. Ein Grund dafür sei auch der Klimawandel. Die Temperaturen beeinflussen, wie aktiv Zecken sind.

In den vergangenen Jahren habe man eine Zunahme der Zeckenpopulation beobachten können, informiert das Gesundheitsamt. Dies könne auf längere, aber mildere Winter, in denen mehr der kleinen Tierchen überleben, zurückzuführen sein, aber auch auf andere veränderte Umweltbedingungen. Zecken mögen hohe Luftfeuchtigkeit bei mäßigen Temperaturen und Regen. Wenn es heiß ist, mache den Tieren dagegen die Trockenheit zu schaffen und sie verkriechen sich, erläutert das Gesundheitsamt.

Nach einem Aufenthalt im Freien sollte man den Körper nach Zecken absuchen, insbesondere den Haaransatz und die Ohren bei Kindern sowie Hals, Achseln, Ellenbeugen, Bauchnabel, Genitalbereich und Kniekehlen bei Erwachsenen, informiert das Gesundheitsamt. Wichtig sei, sich präventiv vor einem Zeckenbiss zu schützen. Vor allem im hohen Gras, im Gebüsch oder im Unterholz sollte man zum Eigenschutz geschlossene Kleidung tragen. So habe die Zecke Schwierigkeiten, freie Hautstellen zu finden, erklärt das Gesundheitsamt. Auch sogenannte Repellentien in Form von Insektensprays können vor einem Zeckenangriff schützen. Das sind chemische Mittel, die dafür sorgen, dass die Zecke den Geruch des Menschen nicht mehr so gut wahrnimmt. Der Schutz sei hier allerdings zeitlich begrenzt.

Apothekensprecher Schneider: Gelegentlich gibt es Borreliose-Fälle

Laut dem Dillinger Apothekensprecher Dr. Matthias Schneider werden aktuell vor allem solche Schutzsprays häufiger verkauft. Das liege aber an der Saison. Schneider spricht allerdings nicht von einem starken Zeckenjahr. Die Sprays seien nicht begehrter als sonst zu dieser Jahreszeit. Im Apothekennotdienst, so Schneider, habe er es gelegentlich mit Borreliose-Fällen zu tun. Durch Bakterien bildet sich dabei ein deutlich sichtbarer, roter Ring um den Einstich der Zecke, erklärt der Apothekensprecher. Die Infektion werde mit Antibiotika behandelt. Einen bemerkenswerten Anstieg im Vergleich zu Vorjahren könne er nicht feststellen, sagt der Dillinger Apotheker.

Gegen FSME kann man sich mit einer Impfung schützen

Die häufigsten durch Zecken übertragenen Krankheiten in Deutschland sind Borreliose und Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME). Borreliose kann verschiedene Organe befallen, während FSME das Gehirn und die Hirnhäute betreffen kann. In FSME- Risikogebieten wie dem Landkreis Dillingen gehe man davon aus, dass durchschnittlich 0,1 bis 5 Prozent der Zecken FSME-Viren in sich tragen, erläutert das Gesundheitsamt Dillingen. Ein Risiko zu erkranken, könne man hieraus nicht ableiten, da auch viele Infektionen ohne sichtbare oder mit nur sehr milden Symptomen verlaufen. Borrelien kommen in bis zu 30 Prozent der Zecken vor. Auch hier erkranke nur ein kleiner Teil der Infizierten. Als sicherstes Mittel gegen FSME gilt jedoch eine Impfung, informiert das Gesundheitsamt. Diese könne eine Infektion zu 90 bis 95 Prozent verhindern. Gegen Borreliose gibt es dagegen keine Impfung.

Wenn eine Zecke ihren Stechrüssel in die Haut gebohrt hat, sollte diese bestenfalls innerhalb von 24 Stunden oder weniger entfernt werden. So werde das Risiko einer Krankheitsübertragung verringert. Danach sollte die Einstichstelle desinfiziert werden. Wenn der Stechrüssel an einer Knickstelle abbricht, sei das nicht weiter schlimm, teilt das Gesundheitsamt mit. Die Haut erkenne diesen nämlich als Fremdkörper und er wachse heraus. „Der Bereich um den Stich sollte noch einige Tage bis Wochen beobachtet werden, ob sich ein roter Infektionsring ausbildet“, empfiehlt das Amt. Ein Infektionsring gelte als früher Hinweis auf eine beginnende Borreliose. Eine FSME-Erkrankung mache sich nach circa sieben bis 14 Tagen mit grippeähnlichen Symptomen bemerkbar. In beiden Fällen sollte nach Angaben des Gesundheitsamtes eine ärztliche Abklärung erfolgen.